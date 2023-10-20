Muş’ta Netanyahu ve Biden’in maketleri ateşe verildi

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla, Muş’ta düzenlenen gösterilerde ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maketleri yakıldı.

KAYNAK: DHA
Muş’ta Netanyahu ve Biden’in maketleri ateşe verildi

Muş’ta, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistin’e destek amacıyla, 'Büyük Mescid-i Aksa Buluşması' adıyla gösteri düzenlendi. Muş Belediyesi Meydanı’nda cuma namazı sonrasında bir araya gelen vatandaşlar, Filistin’e destek sloganlar attı. İsrail'in saldırılarını protesto eden göstericiler, ellerinde saldırıları kınayan dövizler taşıdı. Belediye Başkanı Feyat Asya’nın da katıldığı eylemde, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun maketi ile İsrail’in bayrağı ateşe verildi. Sloganlar eşliğinde Filistin’e destek, İsrail’e ise tepki sloganları atan göstericiler, daha sonrasında İstasyon Caddesi’nde yürüyüş yaparak, eylemi sonlandırdı.

musta-netanyahu-ve-bidenin-maketleri-atese-verildi-8010-dhaphoto1.jpg

musta-netanyahu-ve-bidenin-maketleri-atese-verildi-8010-dhaphoto3.jpg

musta-netanyahu-ve-bidenin-maketleri-atese-verildi-8010-dhaphoto3-001.jpg

musta-netanyahu-ve-bidenin-maketleri-atese-verildi-8010-dhaphoto4.jpg

Öne Çıkanlar
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Son Haberler
İthal ette yaşanan skandalı CHP'li Karabat açıkladı. "Et ithalatında rant sistemi kuruldu" Yaşam
İthal ette yaşanan skandalı CHP'li Karabat açıkladı. "Et ithalatında rant sistemi kuruldu"
Terör örgütü IŞİD'e operasyon. 16 kişi tutuklandı Gündem
Terör örgütü IŞİD'e operasyon. 16 kişi tutuklandı
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Gündem
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Bu iddia çok konuşulur: Ahmet Nur Çebi'den gündemi sarsacak Halil Umut Meler açıklaması Spor
Bu iddia çok konuşulur: Ahmet Nur Çebi'den gündemi sarsacak Halil Umut Meler açıklaması
İsrail polisinden canlı yayında coplu saldırı. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy canlı yayındaydı Yaşam
İsrail polisinden canlı yayında coplu saldırı. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy canlı yayındaydı
Fenerbahçe başvurmuştu. TFF'den Erden Timur için flaş karar Spor
Fenerbahçe başvurmuştu. TFF'den Erden Timur için flaş karar
Orta Doğu'daki ateş araç sahiplerinin cebini yakacak! Benzine bu gece dev zam geliyor Ekonomi
Orta Doğu'daki ateş araç sahiplerinin cebini yakacak! Benzine bu gece dev zam geliyor