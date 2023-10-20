Muş’ta Netanyahu ve Biden’in maketleri ateşe verildi

Muş’ta, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistin’e destek amacıyla, 'Büyük Mescid-i Aksa Buluşması' adıyla gösteri düzenlendi. Muş Belediyesi Meydanı’nda cuma namazı sonrasında bir araya gelen vatandaşlar, Filistin’e destek sloganlar attı. İsrail'in saldırılarını protesto eden göstericiler, ellerinde saldırıları kınayan dövizler taşıdı. Belediye Başkanı Feyat Asya’nın da katıldığı eylemde, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun maketi ile İsrail’in bayrağı ateşe verildi. Sloganlar eşliğinde Filistin’e destek, İsrail’e ise tepki sloganları atan göstericiler, daha sonrasında İstasyon Caddesi’nde yürüyüş yaparak, eylemi sonlandırdı.