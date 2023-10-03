Muş’ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 274 gram skunk maddesi ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Muş’ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheli şahıs ve kullanmış oldukları araçta arama yapıldığı belirtildi.

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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Açıklamada, “Yapılan aramada bin 274 gram Skunk maddesi, 2,81 gram kokain maddesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli şahıstan 2’si tutuklanırken 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır” denildi.

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