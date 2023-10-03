Muş’ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheli şahıs ve kullanmış oldukları araçta arama yapıldığı belirtildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Açıklamada, “Yapılan aramada bin 274 gram Skunk maddesi, 2,81 gram kokain maddesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli şahıstan 2’si tutuklanırken 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır” denildi.

