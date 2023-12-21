Muş'ta zehir tacirlerine operasyon. 8 gözaltı

Kaynak: İHA
Muş'ta zehir tacirlerine operasyon. 8 gözaltı
Muş'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik; 16 şüpheli şahsın yakalanması için 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

VALİLİKTEN OPERASYONLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan çalışmalarla ilgili Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Operasyonda, 550,33 gram skunk, 24,71 gram sentetik uyuşturucu, 16,03 gram sentetik kannabinoid, 10,44 gram eroin, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan pipe, 3 kilo 500 gram nargile tütünü, 23 elektronik sigara, 7 bin 600 boş makaron, 116 paket kaçak sigara, sustalı bıçak, 2 kelebek bıçak, 2 av tüfeği fişeği, 14 tabanca fişeği ve 5 muşta ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, yağma suçundan firar olan bir şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Varto ilçesinde de gerçekleştirilen eş zamanlı ikamet aramasında da ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde, bıçak, fişek, kaçak tütün ve sigara gibi suç unsurları bulunan şüpheli 2 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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