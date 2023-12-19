Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ereğli Narkotik Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 71 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan adli işlem gerçekleştirilirken, S.E. ve S.E isimli şüphelilere "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 1 şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise sevk edildiği Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.