Mustafa Kemal Atatürk’ün ömrünün son iki yılında tamir ettirdiği camilerin listesi

Gericiler tarafından sürekli hedef alınan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, camileri yıktığı iddiasıyla karalanmaya çalışılıyor.

Ancak gerçekleri tarihçi Ümit Doğan gün yüzüne çıkardı.

Ümit Doğan sosyal medya hesabından Atatürk’ün ömrünün son 2 yılında 1936 ve 1938 yılları arasında tamir ettirdiği 138 caminin listesini belgeleriyle birlikte paylaştı.

“TAMİR ETTİRDİĞİ CAMİ SAYISI TOPLAMDA DAHA ÇOK”

Doğan paylaşımında listenin sadece 2 yılı kapsadığını belirterek, “Burada listelenen camiler Atatürk'ün sadece 1936- 1938 yılları arasında tamir ettirdiği camilerdir. Toplamda çok daha fazla camiyi tamir ettirmiştir yüce Atatürk.” ifadesini kullandı.

İşte Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamının son 2 yılında tamir ettirdiği camiler:

1- Süleymaniye Camii- İstanbul

2- Şehzade Camii- İstanbul

3- Fatih Camii- İstanbul

4- Bayezid Camii- İstanbul

5- Yeni Camii- İstanbul

6- Azapkapı’da Mehmed Paşa Camii- İstanbul

7- Fatih’te Mesih Paşa Camii- İstanbul

8- Sultan Ahmed Camii- İstanbul

9- Sultan Selim Camii- İstanbul

10- Mihrimah Camii- İstanbul

11- Maktul İbrahim Paşa Camii- İstanbul

12- Aksaray Laleli Camii- İstanbul

13- Üsküdar Gülmüş Valide Camii- İstanbul

14- Kariye Camii- İstanbul

15- Fethiye Camii- İstanbul

16- Rüstem Paşa Camii- İstanbul

17- Sokullu Mehmed Paşa Camii- İstanbul

18- Piyale Paşa Camii- İstanbul

19- Atik Valide Camii- İstanbul

20- İskelebaşı Mihrimah Camii- İstanbul

21- Dolmabahçe Camii- İstanbul

22- Mahmud Paşa Camii- İstanbul

23- Tophanede Kılınç Ali Paşa Camii- İstanbul

24- Aksaray’da Murad Paşa Camii- İstanbul

25- Üsküdar’da Rumi Mehmed Camii- İstanbul

26- Üsküdar’da Ayağaza Camii- İstanbul

27- Nusratiye Camii- İstanbul

28- Davut Paşa Camii- İstanbul

29- Hekimoğlu Ali Paşa Camii- İstanbul

30- Zâl Mahmud Paşa Camii- İstanbul

31- Çemberlitaş’t Atik Ali Camii- İstanbul

32- Nuruosmaniye Camii- İstanbul

33- Beşiktaş’ta Sinan Paşa Camii- İstanbul

34- Beylerbeyi Camii- İstanbul

35- Galata’da Yeraltı Camii- İstanbul

36- Eyyub Sultan Camii- İstanbul

37- Küçük Ayasofya Camii- İstanbul

38- Galata Arap Camii- İstanbul

39- Beyoğlu Ağa Camii- İstanbul

40- Tramvay Yolunda Atik Ali Paşa Camii- İstanbul

41- Çinili Camii- İstanbul

42- Bali Paşa Camii- İstanbul

43- Mustafa-yi Sâlis Camii- İstanbul

44- Üsküdar Selimiye Camii- İstanbul

45- Ortaköy Büyük Mecidiye Camii- İstanbul

46- Kasımpaşa Camii Kebir – İstanbul

47- Cerrahpaşa Camii- İstanbul

48- Sünbül Efendi Camii- İstanbul

49- Topkapı Mehmed Paşa Camii- İstanbul

50- Hobyar Camii- İstanbul

51- Hüdavendigar Camii – Bursa

52- Haruza Bey Camii – Bursa

53- Muradiye Camii – Bursa

54- İvaz Paşa Camii – Bursa

55- Ulu Camii – Bursa

56- Demirtaş Paşa Camii – Bursa

57- Yiğidiköhne Camii – Bursa

58- Tuzpazarı Camii – Bursa

59- Kocaefendi Camii – Bursa

60- Şehadet Camii – Bursa

61- Yıldırım Camii – Bursa

62- Yeşil Camii – Bursa

63- Emir Sultan Camii – Bursa

64- Orhan Gazi Camii – Bursa

65- Ebu İshak Camii – Bursa

66- Beyazid Veli Camii – Bursa

67- Selimiye Camii – Edirne

68- Üç Şerefeli Camii – Edirne

69- Eski Camii – Edirne

70- Muradiye Camii – Edirne

71- Bayazid Camii – Edirne

72- Yıldırı Bayazid Camii – Edirne

73- Ayşe Kadın Camii – Edirne

74- Tabip Lâri Camii – Edirne

75- Gazi Nihal Camii – Edirne

76- Arslanhane Camii – Ankara

77- İki Şerefeli Camii – Ankara

78- Eskicioğlu Camii – Ankara

79- Ahi Elvan Camii – Ankara

80- Hacı Bayram Camii – Ankara

81- Hacı Musa Camii – Ankara

82- Zincirli Camii – Ankara

83- İmaret Camii – Ankara

84- Kurşunlu Camii – Ankara

85- Yeni Camii – Ankara

86- Leblebici Camii – Ankara

87- İbadullah Camii – Ankara

88- Taceddin Camii – Ankara

89- Tabakhane Camii – Ankara

90- Alaeeddin Camii – Ankara

91- Yusuf Camii – Ankara

92- Hacı Murat Camii – Ankara

93- Kadıoğlu Camii – Ankara

94- İzzet Paşa Camii – Erzincan

95- Camii Kebir – Erzincan

96- Yeni Camii- Erzincan

97- Şeyhler Camii – Erzurum

98- Karacehennem Camii – Erzurum

99- Narmanlı Camii – Erzurum

100- Caferiye Camii – Erzurum

101- Lala Paşa Camii – Erzurum

102- Pervizoğlu Camii – Erzurum

103- Karatarla Camii – Antep

104- Büyük Camii – Mardin

105- Melik Mahmud Paşa Camii – Mardin

106- Latifiye Camii – Mardin

107- Sungur Bey Camii – Niğde

108- Sultan Alaeddin Camii – Niğde

109- Murat Paşa Camii – Niğde

110- Hüsamettin Camii – Niğde

111- Hacı Hasan Ağa Camii – Niğde

112- Hatuniye Camii – Trabzon

113- Fatih Camii – Trabzon

114- Hacı Hasan Camii – Trabzon

115- Tekeli Mehmed Camii – Antalya

116- Vali Bey Camii – Antalya

117- Elmalı Ömer Paşa Camii – Antalya

118- Halilullah Camii – Erzincan

119- Kasım Paşa Camii – Edirne

120- Muradiye Camii – Manisa

121- Ulu Camii – Manisa

122- Kurşunlu Camii – Kayseri

123- Rüstem Paşa Camii – Bilecik

124- Ulu Camii – Sivas

125- Meydan Camii – Sivas

126- Divriği Ulu Camii – Sivas

127- Çoban Mustafa Camii – Gebze

128- Pertev Paşa Camii – İzmit

129- Melek Ahmet Paşa Camii – Diyarbakır

130- Muradi Rabi Camii – Çorum

131- Hüsrev Paşa Camii – Diyarbakır

132- Mutlu Camii – Isparta

133- Behram Paşa Camii – Diyarbakır

134- Firdevs Bey Camii – Diyarbakır

135- Hacı Yusuf Efendi Camii- Malatya

136- Alaeddin Camii – Konya

137- Kasım Paşa Camii – Bilecik

138- Hasan Dede Camii- Keskin