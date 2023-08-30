Mustafa Kemal Atatürk’ün ömrünün son iki yılında tamir ettirdiği camilerin listesi

Gericiler tarafından sürekli hedef alınan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, camileri yıktığı iddiasıyla karalanmaya çalışılıyor.
Ancak gerçekleri tarihçi Ümit Doğan gün yüzüne çıkardı.
Ümit Doğan sosyal medya hesabından Atatürk’ün ömrünün son 2 yılında 1936 ve 1938 yılları arasında tamir ettirdiği 138 caminin listesini belgeleriyle birlikte paylaştı.
“TAMİR ETTİRDİĞİ CAMİ SAYISI TOPLAMDA DAHA ÇOK”
Doğan paylaşımında listenin sadece 2 yılı kapsadığını belirterek, “Burada listelenen camiler Atatürk'ün sadece 1936- 1938 yılları arasında tamir ettirdiği camilerdir. Toplamda çok daha fazla camiyi tamir ettirmiştir yüce Atatürk.” ifadesini kullandı.
İşte Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamının son 2 yılında tamir ettirdiği camiler:
1- Süleymaniye Camii- İstanbul
2- Şehzade Camii- İstanbul
3- Fatih Camii- İstanbul
4- Bayezid Camii- İstanbul
5- Yeni Camii- İstanbul
6- Azapkapı’da Mehmed Paşa Camii- İstanbul
7- Fatih’te Mesih Paşa Camii- İstanbul
8- Sultan Ahmed Camii- İstanbul
9- Sultan Selim Camii- İstanbul
10- Mihrimah Camii- İstanbul
11- Maktul İbrahim Paşa Camii- İstanbul
12- Aksaray Laleli Camii- İstanbul
13- Üsküdar Gülmüş Valide Camii- İstanbul
14- Kariye Camii- İstanbul
15- Fethiye Camii- İstanbul
16- Rüstem Paşa Camii- İstanbul
17- Sokullu Mehmed Paşa Camii- İstanbul
18- Piyale Paşa Camii- İstanbul
19- Atik Valide Camii- İstanbul
20- İskelebaşı Mihrimah Camii- İstanbul
21- Dolmabahçe Camii- İstanbul
22- Mahmud Paşa Camii- İstanbul
23- Tophanede Kılınç Ali Paşa Camii- İstanbul
24- Aksaray’da Murad Paşa Camii- İstanbul
25- Üsküdar’da Rumi Mehmed Camii- İstanbul
26- Üsküdar’da Ayağaza Camii- İstanbul
27- Nusratiye Camii- İstanbul
28- Davut Paşa Camii- İstanbul
29- Hekimoğlu Ali Paşa Camii- İstanbul
30- Zâl Mahmud Paşa Camii- İstanbul
31- Çemberlitaş’t Atik Ali Camii- İstanbul
32- Nuruosmaniye Camii- İstanbul
33- Beşiktaş’ta Sinan Paşa Camii- İstanbul
34- Beylerbeyi Camii- İstanbul
35- Galata’da Yeraltı Camii- İstanbul
36- Eyyub Sultan Camii- İstanbul
37- Küçük Ayasofya Camii- İstanbul
38- Galata Arap Camii- İstanbul
39- Beyoğlu Ağa Camii- İstanbul
40- Tramvay Yolunda Atik Ali Paşa Camii- İstanbul
41- Çinili Camii- İstanbul
42- Bali Paşa Camii- İstanbul
43- Mustafa-yi Sâlis Camii- İstanbul
44- Üsküdar Selimiye Camii- İstanbul
45- Ortaköy Büyük Mecidiye Camii- İstanbul
46- Kasımpaşa Camii Kebir – İstanbul
47- Cerrahpaşa Camii- İstanbul
48- Sünbül Efendi Camii- İstanbul
49- Topkapı Mehmed Paşa Camii- İstanbul
50- Hobyar Camii- İstanbul
51- Hüdavendigar Camii – Bursa
52- Haruza Bey Camii – Bursa
53- Muradiye Camii – Bursa
54- İvaz Paşa Camii – Bursa
55- Ulu Camii – Bursa
56- Demirtaş Paşa Camii – Bursa
57- Yiğidiköhne Camii – Bursa
58- Tuzpazarı Camii – Bursa
59- Kocaefendi Camii – Bursa
60- Şehadet Camii – Bursa
61- Yıldırım Camii – Bursa
62- Yeşil Camii – Bursa
63- Emir Sultan Camii – Bursa
64- Orhan Gazi Camii – Bursa
65- Ebu İshak Camii – Bursa
66- Beyazid Veli Camii – Bursa
67- Selimiye Camii – Edirne
68- Üç Şerefeli Camii – Edirne
69- Eski Camii – Edirne
70- Muradiye Camii – Edirne
71- Bayazid Camii – Edirne
72- Yıldırı Bayazid Camii – Edirne
73- Ayşe Kadın Camii – Edirne
74- Tabip Lâri Camii – Edirne
75- Gazi Nihal Camii – Edirne
76- Arslanhane Camii – Ankara
77- İki Şerefeli Camii – Ankara
78- Eskicioğlu Camii – Ankara
79- Ahi Elvan Camii – Ankara
80- Hacı Bayram Camii – Ankara
81- Hacı Musa Camii – Ankara
82- Zincirli Camii – Ankara
83- İmaret Camii – Ankara
84- Kurşunlu Camii – Ankara
85- Yeni Camii – Ankara
86- Leblebici Camii – Ankara
87- İbadullah Camii – Ankara
88- Taceddin Camii – Ankara
89- Tabakhane Camii – Ankara
90- Alaeeddin Camii – Ankara
91- Yusuf Camii – Ankara
92- Hacı Murat Camii – Ankara
93- Kadıoğlu Camii – Ankara
94- İzzet Paşa Camii – Erzincan
95- Camii Kebir – Erzincan
96- Yeni Camii- Erzincan
97- Şeyhler Camii – Erzurum
98- Karacehennem Camii – Erzurum
99- Narmanlı Camii – Erzurum
100- Caferiye Camii – Erzurum
101- Lala Paşa Camii – Erzurum
102- Pervizoğlu Camii – Erzurum
103- Karatarla Camii – Antep
104- Büyük Camii – Mardin
105- Melik Mahmud Paşa Camii – Mardin
106- Latifiye Camii – Mardin
107- Sungur Bey Camii – Niğde
108- Sultan Alaeddin Camii – Niğde
109- Murat Paşa Camii – Niğde
110- Hüsamettin Camii – Niğde
111- Hacı Hasan Ağa Camii – Niğde
112- Hatuniye Camii – Trabzon
113- Fatih Camii – Trabzon
114- Hacı Hasan Camii – Trabzon
115- Tekeli Mehmed Camii – Antalya
116- Vali Bey Camii – Antalya
117- Elmalı Ömer Paşa Camii – Antalya
118- Halilullah Camii – Erzincan
119- Kasım Paşa Camii – Edirne
120- Muradiye Camii – Manisa
121- Ulu Camii – Manisa
122- Kurşunlu Camii – Kayseri
123- Rüstem Paşa Camii – Bilecik
124- Ulu Camii – Sivas
125- Meydan Camii – Sivas
126- Divriği Ulu Camii – Sivas
127- Çoban Mustafa Camii – Gebze
128- Pertev Paşa Camii – İzmit
129- Melek Ahmet Paşa Camii – Diyarbakır
130- Muradi Rabi Camii – Çorum
131- Hüsrev Paşa Camii – Diyarbakır
132- Mutlu Camii – Isparta
133- Behram Paşa Camii – Diyarbakır
134- Firdevs Bey Camii – Diyarbakır
135- Hacı Yusuf Efendi Camii- Malatya
136- Alaeddin Camii – Konya
137- Kasım Paşa Camii – Bilecik
138- Hasan Dede Camii- Keskin