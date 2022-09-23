Mustafa Kemal Paşa Turizm işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Mustafa Kemal Paşa Turizm, temizlik işçisi olarak istihdam etmek üzere 4 personel alacak.

Son başvuru tarihi 27 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Başvurular ilanda belirtilen adrese şahsen yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Erkek adayların askerlikle ilişiği olmamak

Erkek adaylar için B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanıyor olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Seyahat engeli bulunmamak

Mustafakemalpaşa ilçesinde 1 yıldır ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İş başvuru formu

Kimlik fotokopisi

Diploma

1 adet vesikalık fotoğraf

Sağlık raporu

Adli sicil belgesi

İkametgah