Mustafa Kemal Paşa Turizm işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Mustafa Kemal Paşa Turizm, temizlik işçisi olarak istihdam etmek üzere 4 personel alacak.
Son başvuru tarihi 27 Eylül 2022 olarak açıklandı.
Başvurular ilanda belirtilen adrese şahsen yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Erkek adayların askerlikle ilişiği olmamak
Erkek adaylar için B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanıyor olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Seyahat engeli bulunmamak
Mustafakemalpaşa ilçesinde 1 yıldır ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
İş başvuru formu
Kimlik fotokopisi
Diploma
1 adet vesikalık fotoğraf
Sağlık raporu
Adli sicil belgesi
İkametgah
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