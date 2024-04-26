Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırıda skandal karar. İyi hal indirimi uyguladılar

Akciğer kanseri hastalığına yakalanan N.C., isimli vatandaş, 24 Nisan 2023 tarihinde EÜ Hastanesi’nde tedavi görmeye başladı. Durumu kötüleşen N.C.'nin 5 Mayıs tarihinden itibaren bilinci kapandı. İddiaya göre, N.C., Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım ünitesinde yatarken, 17 Mayıs tarihinde hastanede hemşire olarak çalışan Emre Kale'nin (30) cinsel saldırısına uğradı.

BAŞKA BİR HEMŞİRE TACİZİ YAKALADI

N.C.'nin kaldığı odaya ilaç almak için giren hemşirelerden E.E. ise yaşanan olayı görüp, durumu yetkililere bildirdi. Yoğun bakım ünitesindeki güvenlik kameralarını izleyen güvenlik personeli, cinsel saldırıyı kameradan tespit etti ve görüntülerle birlikte karakola giderek şikayette bulunuldu.

EŞİYLE YEMEK YERKEN GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine inceleme başlatan polis, sapık Kale'yi, Bayraklı ilçesinde bir mekanda eşiyle yemek yerken gözaltına aldı. Emniyette güvenlik kayıtları izletilen şüpheli, hastaya verdiği ilaçların kendi elektronik sisteminde bulunan ilaçlar olduğunu, görüntülerin devamı için söyleyecek herhangi bir şeyi olmadığını belirtti. Emniyetteki ifadesinden sonra Kale, sevk edildiği mahkemece tutuklandı, N.C. de yaşanan olaydan bir süre sonra hayatını kaybetti.

40,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturmadan sonra hazırlanan iddianamede savcı, Kale'nin aynı hastanede, aynı birimde bulunan, beden ve ruh bakımdan kendisini savunamayacak durumda olan vatandaşa kamu görevinin ve hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırıda bulunduğunu ifade etti.

Kale'nin mağdura tedavi için verilmeyen ilacı vererek, uyuşturucu madde temin ettiği de iddianamede yazıldı. Alınan ifadeler ve toplanan deliller kapsamında savcı, Kale hakkında, 'Kamu görevini kötüye kullanarak beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı' ve 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde temin etme' suçundan toplam 40,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame, İzmir 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Davanın geçen sene 1 Aralık tarihindeki duruşmasında savunmasını yapan sanık Kale olayı anlatarak, Böyle bir utanç verici olaydan ötürü anıldığı için çok üzgün olduğunu, Psikolojik ve ailevi sıkıntılarının olduğunu, sıkıntılı bir ruh hali içerisinde olduğunu belirtti. Olay sırasında herhangi bir cinsel açlığının söz konusu olmadığını belirten Kale, sadece sıkıntılı bir ruh haliyle hareket ettiğini, bazen ne yaptığını hatırlamadığını, mağdur hastanın yoğun bakımda yattığını yarı baygın olduğunu, Tedavi sebebiyle kendisine 3-4 gündür morfin verildiğini, Hidromorfin denilen ilacı mağdura damar yolu ile kendisinin verdiğini, verdiği ilacı servisten temin ettiğini, olaydan ne kadar önce verdiğini hatırlamadığını belirtti.