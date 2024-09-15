Mustafa Sandal'dan HÜDA Par'a Anayasa tepkisi: Biz de 4'üncü maddeye karşı olanlara karşıyız

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Anayasa'nın değiştirilemez maddeleri hakkında sarf ettiği "Biz ilk 4 madde olmasın istiyoruz" sözlerine tepkiler çığ gibi yağdı.

Şarkıcı Mustafa Saldal da Zekeriya Yapıcıoğlu'nun açıklamalarını alıntılayarak yaptığı paylaşıma "Biz de 4'üncü maddeye karşı olanlara karşıyız! Tartışmaya kapalı bir konu, boş konuşmanın anlamı yok!" sözleri ile tepki gösterdi. Mustafa Saldal'ın bu paylaşımına dakikalar içinde sayısız destek yorumu yapıldı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu çıktığı bir TV programında "Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. 4. madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır" diyerek tepkileri üzerine çekmişti.

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Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın ilk 4 maddesini hedef alan açıklamasının yanı sıra söyleminde "Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim" gibi kaba ifadeler de kullanması ayrıca tepki çekti.

MUSTAFA SANDAL'DAN TEPKİ

Mustafa Sandal Zekeriya Yapıcıoğlu'nun bu açıklaması karşısında sessiz kalmayarak "Biz de 4'üncü maddeye karşı olanlara karşıyız! Tartışmaya kapalı bir konu, boş konuşmanın anlamı yok!" şeklinde tepki gösterdi.

Biz de 4'üncü maddeye karşı olanlara karşıyız! Tartışmaya kapalı bir konu, boş konuşmanın anlamı yok! pic.twitter.com/KGI6I0o4X9 — Mustafa Sandal (@mustinetnet) September 15, 2024

HÜDA PAR GENEL BAŞKANI ANAYASA'NIN İLK 4 MADDESİ İÇİN NE DEMİŞTİ?

Daha önce de Anayasa'yı hedef alan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu son açıklamasında "Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha. Anayasa'nın 4. maddesi olmasın diyoruz. Anayasa'da değiştirilemez maddeler olması demek, bütün değiştirilemez dediğiniz maddelerin hepsini değiştirelim anlamında değildir. Anayasa'nın 4. maddesine karşıyız. Tamam mı anladınız mı? 4. madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. Diğer maddeleri oturalım beraber yazalım. İlk 4 madde değil, 4. madde." ifadelerini kullanmıştı.

ANAYASA'NIN TARTIŞILAMAZ İLK 4 MADDESİ NELERDİR?

I. Devletin şekli

MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.

Başkenti Ankara’dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.