Mustafa Sarıgül, "birleşme kararı" sonrası eleştirilere böyle yanıt verdi: Koltuk için yön değiştirmedik

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs'ta düzenlenen milletvekili seçiminde CHP listelerinden aday olmuş ve Erzincan milletvekili seçilmişti.

TDP lideri Sarıgül bugün, "Bugün TDP için demokrasi adına, özgürlükler adına çok önemli bir gün. Hayatta bazı dönüm noktaları vardır. Yaşamın hangi noktasında nerede olursam olayım siyaset vefadır, mertliktir, omurgalı olmaktır" sözleri ile partisinin CHP ile birleşme sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Kaybedilen seçimlerin ardından CHP'li isimler Kılıçdaroğlu'na tepki gösterirken Sarıgül, birleşme duyurusunda CHP liderine desteğini açıkladı.

Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu'na desteğini şu sözlerle ifade etti:

"Kurulduğumuz günden bu yana demokratik parlamenter sistemi savunduk. Seçim kararı sonrası parti meclisimizi topladık ve 'Kılıçdaroğlu Türkiye'yi rayına oturtur' dedik. TDP olarak ülkemizin geleceğini düşündük ve Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldık. TDP bugün elini taşın altına koymuştur ve Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edecektir."

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLERE YANIT VERDİ

TDP'nin CHP ile birleştirilme açıklaması bazı vatandaşların tepkisine neden oldu. Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı paylaşımlar ile tepkileri yanıtladı.

Sarıgül'ün paylaşımları şu şekilde:

"Nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilmedik"

"Yapıcı ve yol gösterici siyaset yaptık. Sorunun değil çözümün parçası olduk"

"Koltuk için yön değiştirmedik, saf değiştirmedik, ağız değiştirmedik"