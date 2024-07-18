'Mustafa Sarıgül Cumhurbaşkanı adayı olabilir' Kaset olayından sonra bomba iddia

Kaynak: Haber Merkezi
'Mustafa Sarıgül Cumhurbaşkanı adayı olabilir' Kaset olayından sonra bomba iddia

Gezici Araştırma sahibi Murat Gezici dün akşam katıldığı canlı yayında kaset olayından sonra Sarıgül hakkında bomba bir iddiada bulunarak CHP’nin 2028 adayının Mustafa Sarıgül olabileceğini söyledi.

Türk siyasetinin tanınmış isimlerinden olan CHP’li Mustafa Sarıgül gündemin en çok konuşulan konularından birisi. Dün sabah saatlerine doğru Mustafa Sarıgül’e ait olduğu iddia edilen bir kaset sosyal medyada dolaşıma sokulmuş ve Sarıgül’ün yakın koruması ile birlikte olduğu iddia edilen bir video yayımlanmıştı.

Sarıgül ise iddialara yanıt vermiş ve bunun bir montaj olduğunu, suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı. CHP’den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLABİLİR

Dün akşam TV100 ekranlarında yapılan bir açık oturumda Gezici Araştırma sahibi Murat Gezici Sarıgül hakkında bomba bir iddiada bulundu. Gezici, Sarıgül’ün 30 yıldır siyasetin içinde olduğunu ve toplumu derinden ilgilendiren konulara odaklandığı için isminin hiçbir zaman geriye düşmediğini ifade etti.

CHP’de 4 farklı cephe olduğunu aktaran Gezici Mustafa Sarıgül’in ortak bir isim olduğunu belirterek 2028’de CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Mustafa Sarıgül de olabileceğini belirtti. Gezici Sarıgül için Şişli’de Belediye Başkanlığı yaptığı zaman diliminde çok başarılı olduğunu ve eylemleri ile kendisinden sürekli bahsettirebildiği iddiasında bulundu.

Konuşmasına devam eden Gezici, birilerinin 2028 Cumhurbaşkanlığı için siyaseti dizayn etmiş olabileceğini ve bu kapsamda Sarıgül’e sabotaj düzenlemiş olabileceğini aktardı.

İlgili Haberler
Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen videonun nasıl sızdırıldığı ortaya çıktı
Mustafa Sarıgül'ün avukatlarından açıklama: Videonun Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
Mustafa Sarıgül videodaki kişinin kim olduğunu açıkladı
Son Haberler
Ödediği 168 bin lira hesapla gündemdeydi. AYM üyeliğine atandı Gündem
Ödediği 168 bin lira hesapla gündemdeydi. AYM üyeliğine atandı
Beşiktaş'tan Bandırmaspor'a gitti Spor
Beşiktaş'tan Bandırmaspor'a gitti
Kerem Kınık’ın kızının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Rapora rağmen motosikletli gençleri suçladı Gündem
Kerem Kınık’ın kızının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Rapora rağmen motosikletli gençleri suçladı
Büyükekşi'den seçime saatler kala flaş hamle Spor
Büyükekşi'den seçime saatler kala flaş hamle
Gaziantep'te yeşil altında hasat başlıyor Yaşam
Gaziantep'te yeşil altında hasat başlıyor
Lübnan, İsrail'i BM'ye şikayet etti Dünya
Lübnan, İsrail'i BM'ye şikayet etti
Kayseri'de FETÖ'den aranan şahıs yakalandı Gündem
Kayseri'de FETÖ'den aranan şahıs yakalandı