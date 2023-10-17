Mustafa Sarıgül kendisine sorulan "Filistin'e savaşa gider misiniz?" sorusuna kendi üslubuyla cevap verdi

Mustafa Sarıgül "Filistin'e savaşa gider misiniz?" sorusuna Parlamentoda bu konuşmayı yapan kim? Ayıdan dost Amerika'dan post olmaz diyen kim? Senden daha önce giderim, konuşuyorsun" şeklinde cevap verdi.