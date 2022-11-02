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Mustafa Sarıgül'den habersizce TDP’ye üye yapılan Tanju Özcan’a ziyaret

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bilgisi dışında TDP'ye üye yapıldığını söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyaret etti.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 20:20
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Mustafa Sarıgül'den habersizce TDP’ye üye yapılan Tanju Özcan’a ziyaret

Mustafa Sarıgül'den habersizce TDP’ye üye yapılan Tanju Özcan’a ziyaret
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Mustafa Sarıgül, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamadan yaralı kurtulan Sezgin Çelen'i ziyaretinin ardından Bartın'dan Bolu'ya geçti.

CHP Yüksek Disiplin Kurulunca (YDK) hakkında "partiden bir yıl geçici çıkarma" cezası verilen Özcan'ı makamında ziyaret eden Sarıgül, Bolu'ya gelmelerinin nedeninin bir yanlışlığı ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Parti tüzüklerine göre bir belediye başkanı ve milletvekilinin partilerine üye olması için genel merkeze müracaatta bulunması gerektiğini belirten Sarıgül, "İlçelerden bu üyelik, tüzük gereği yapılamıyor. Sadece o belediye başkanımızın ve milletvekili arkadaşımızın genel merkeze müracaat etmesi lazım. Bu tüzüğümüzün 18. maddesi. Dolayısıyla bizim ilçe başkanlarımızın, il başkanlarımızın bir belediye başkanımızı partimize kaydetme yetkisi tüzüğümüze göre yok" şeklinde konuştu.

Sarıgül, Özcan'ın Türk siyaseti için renkli ve tecrübeli bir isim olduğunu dile getirerek, "Tanju başkanımızın partimizde olması, bizimle beraber olması tabii ki bizim için son derece değerlidir ancak kendisinin böyle bir müracaatı bu aşamada yoktur" ifadesini kullandı.

Özcan da ziyareti için Sarıgül ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Zor durumda kaldığını aktaran Özcan, "Geçici ihraç süreci yaşıyorum. Bu süreç içerisinde herhangi bir parti değişikliği yapmayacağımı, CHP'de kalıp mücadele etmeye devam edeceğimi kamuoyuyla paylaşmıştım" dedi.

Sarıgül, daha sonra basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından kentten ayrıldı.

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