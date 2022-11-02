2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Mustafa Sarıgül'den haberi olmadan TDP üyesi yapılan Tanju Özcan hakkında açıklama

Mustafa Sarıgül'den haberi olmadan TDP üyesi yapılan Tanju Özcan hakkında açıklama

CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan haberi olmadan TDP'ye üye yapıldığını açıklamıştı. TDP lideri Mustafa Sarıgül'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 18:26
Takip Et

CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan haberi olmadan TDP'ye üye yapıldığını açıklamıştı. TDP lideri Mustafa Sarıgül'den konuya ilişkin açıklama geldi

Mustafa Sarıgül'den haberi olmadan TDP üyesi yapılan Tanju Özcan hakkında açıklama
+
Aa
-

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP üyeliğinden çıkartılıp kendisinden habersiz bir şekilde TDP'ye üye yapılmıştı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den konuya ilişkin açıklama geldi.

"Tanju Bey'i seviyoruz, başarılı bir belediye başkanıdır ancak bize böyle bir müracaatı olmadı" ifadelerini kullanan Sarıgül, "Partimizin tüzüğü gereği bir milletvekilinin, bir belediye başkanının, üye olması için genel merkeze müracaatta bulunması lazım ve MYK'den mutlaka geçmesi lazım" diyen Sarıgül, böyle bir müracaatı olduğu zaman "en iyi şekilde değerlendireceklerini" diye konuştu.

Sarıgül olayın "Özcan'ı yıpratmak isteyen troller" tarafından yapıldığını söyleyerek, şunları söyledi:

"Burada bir bilgi kirliliği var. Burada Tanju Bey'i çok sevenlerin yaptığı bir oyun var. Bu gösteriyor ki bazı troller Tanju Bey'i yıpratmak için böyle bir çalışma içerisine girmişler. Ben de böyle bir habere çok üzüldüm. Tanju Bey'i arayıp kendisiyle de görüşeceğim."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Eşref-i Mahlukat
2.11.2022 18:46
İkisi müthiş bir ikili olurdu.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
1
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
2
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
3
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
4
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
5
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
6
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Maaşlar hesaplandı. Bağ-Kur, SGK, emekli ve memur zammı. Yeni maaşlar ne kadar olacak
7
﻿Maaşlar hesaplandı. Bağ-Kur, SGK, emekli ve memur zammı. Yeni maaşlar ne kadar olacak
﻿Maaşlar hesaplandı. Bağ-Kur, SGK, emekli ve memur zammı. Yeni maaşlar ne kadar olacak
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Aliyev, TOGG siparişi veren ilk devlet başkanı oldu
﻿Aliyev, TOGG siparişi veren ilk devlet başkanı oldu
﻿Aliyev, TOGG siparişi veren ilk devlet başkanı oldu
﻿İsmail Saymaz duyurdu: Sözcü gazetesi çok sayıda isimle yollarını ayırdı
﻿İsmail Saymaz duyurdu: Sözcü gazetesi çok sayıda isimle yollarını ayırdı
﻿İsmail Saymaz duyurdu: Sözcü gazetesi çok sayıda isimle yollarını ayırdı
﻿Galatasaray UEFA'dan elendi
﻿Galatasaray UEFA'dan elendi
﻿Galatasaray UEFA'dan elendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.