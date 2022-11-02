Mustafa Sarıgül'den haberi olmadan TDP üyesi yapılan Tanju Özcan hakkında açıklama

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP üyeliğinden çıkartılıp kendisinden habersiz bir şekilde TDP'ye üye yapılmıştı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den konuya ilişkin açıklama geldi.

"Tanju Bey'i seviyoruz, başarılı bir belediye başkanıdır ancak bize böyle bir müracaatı olmadı" ifadelerini kullanan Sarıgül, "Partimizin tüzüğü gereği bir milletvekilinin, bir belediye başkanının, üye olması için genel merkeze müracaatta bulunması lazım ve MYK'den mutlaka geçmesi lazım" diyen Sarıgül, böyle bir müracaatı olduğu zaman "en iyi şekilde değerlendireceklerini" diye konuştu.

Sarıgül olayın "Özcan'ı yıpratmak isteyen troller" tarafından yapıldığını söyleyerek, şunları söyledi:

"Burada bir bilgi kirliliği var. Burada Tanju Bey'i çok sevenlerin yaptığı bir oyun var. Bu gösteriyor ki bazı troller Tanju Bey'i yıpratmak için böyle bir çalışma içerisine girmişler. Ben de böyle bir habere çok üzüldüm. Tanju Bey'i arayıp kendisiyle de görüşeceğim."