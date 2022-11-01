CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı

CHP'den 1 yıl süreliğine ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, e-Devlet'ten parti üyeliğini sorguladığında gözlerine inanamadı.

Özcan, yaptığı sorgulamada, CHP’den ayrılarak parti kuran Mustafa Sarıgül’ün Türkiye Değişim Partisi (TDP) üyesi yapıldığını gördü.

Sosyal medya hesabından ateş püsküren Özcan, “Suriyelilere vatandaşlık dağıtıp, kafalarına göre parti üyelikleri yaparken araya bizi de kaynatmışlar. Bugün E- Devlet sorgulamamda öğrendim; CHP üyeliğim TDP üyeliğe çevrilmiş. Üstelik 10 yıldır gitmediğim Kilis’ten. Kim ne oyun oynadıysa hesabını yargı önünde verecek.” dedi.