Müstakil ev elektrik kaçağından küle döndü

Olay, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Huzur Mahallesi Afşin Sokak’ta oldu. Müstakil bir evde elektrik kaçağından yangın çıktı.

Doğal gazdaki sızıntısıyla büyüyen alevler, kısa sürede tüm evi sararken evden kaçan şahısların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin personelleri sevk edildi.

Olay yerine gelen OEDAŞ ve Esgaz ekipleri, evin elektrik ve doğal gaz bağlantısı kapattı.

Doğal gaz ve elektrik bağlantısının kesilmesinin ardından çalışma başlatan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları esnasında evin bodrum katındaki kümesin içinde güvercinlerin olduğu ortaya çıktı. Alevlerin sardığı evde güvercinlerin zarar görmemiş olması görenleri şaşırttı.