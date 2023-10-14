Müşteri gibi bindi, taksiciyi öldürdü

Kocaeli'de taksi şoförü, arabaya binen müşterisi tarafından önce darp edildi, ardından tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çalışır vaziyetteki ticari taksi, yokuş aşağı kayarak pikap ve kamyonete çarptı.

KAYNAK: İHA
Müşteri gibi bindi, taksiciyi öldürdü

Olay, saat 18.00 sıralarında Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 101. Cadde Dörtyol üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, müşteri olarak bindiği 41 T 6018 plakalı taksi ile seyir halinde ilerlerken, araç sürücüsü Murat Karaca'yı (45) henüz bilinmeyen bir nedenle darp etti.

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Daha sonra müşteri, tabancayla taksiciye ateş ederek kaçtı.

Çalışır vaziyette olan ticari taksi, yokuş aşağı kayarak pikap ve kamyonete çarparak durabildi.

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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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