Ceza kesilen taksiciden polise hakaret. "Haram zıkkım olsun"

Kadıköy’de yolcu seçen ve mesafe soran taksi şoförlerine yönelik denetim yapıldı. Denetimler sırasında ceza kesilen bir taksici polise tepki göstererek, “Neredeyse, gözünün üstünde kaş var diye ceza keseceksiniz. Haram zıkkım olsun” dedi.

KAYNAK: İHA
Ceza kesilen taksiciden polise hakaret. "Haram zıkkım olsun"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, taksi şoförlerinin kısa mesafeye yolcu almaması ve turist seçmesi, taksimetre açmaması gibi şikayetler üzerine Kadıköy’de denetim yaptı.

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Denetimlerde araçlar durdurularak taksi şoförlerinin belgelerini inceleyen ekipler, şoförlerin emniyet kemeri, taksimetre açma, yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yaptı.

Emniyet kemeri takmadığı için ceza uygulanan bir taksi şoförü ise ceza kesilen kağıdı yere fırlattı, ardından aracına binerek polis ekiplerine hakaret etti.

Denetimler çerçevesinde 14 kişiye emniyet kemeri takmamak, 1 kişiye kırmızı ışık ihlali, 1 taksi şoförüne ise seyir halinde cep telefonu kullanmaktan olmak üzere toplam 8 bin 6 lira ceza kesildi.

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“CEZA KESMEK İÇİN..."

Polis ekiplerine hakaret ederek tepki gösteren taksici Serdar Morkoç, “Ceza kesmek için elinizden ne geliyorsa yapıyorsunuz.

Neredeyse gözünün üstünde kaş var diyerek ceza keseceksiniz. Haram zıkkım olsun. Aç gideceğiz evimize. Aç gidince içleri rahat edecek mi acaba” dedi.

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