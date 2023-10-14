Aracına bindiği taksiciyi öldürdü

Kocaeli'nde taksi şoförü Murat Karaca (45) aracına binen bir şahıs tarafından darbedilip ardından tabancayla öldürüldü.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı 4 Temmuz Mahallesi'nde 41 T 6018 plakalı taksinin sürücüsü Murat Karaca'nın aracına binen kimliği henüz belirlenemeyen şahıs taksi şoförünü darbetti. Şahıs daha sonra Karaca'ya tabancayla 6 el ateş etti. Şüpheli olay yerinden koşarak kaçarken silah seslerini duyan yurttaşlar taksi sürücüsü Karaca'yı hareketsiz halde buldu.

3 ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Murat Karaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

3 çocuk babası Karaca'nın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.