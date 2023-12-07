Müşteriler garsonların yüzlerine tokat atması için para ödüyorlar

Japonya'nın Nagoya kentindeki bir restoranda kimono giyen ve yüzlerine taş bebek makyajı yapan garsonlar müşterilerine 300 Japon Yeni (yaklaşık 59 TL) karşılığında tokat atıyor. İstekli müşterilerinin yanaklarına avuçlarıyla defalarca tokat atan garsonlar bazen o kadar sert vuruyor ki bazı müşterilerin koltuktan düşmesine dahi neden oluyor.

TEK ŞART KADIN GARSONLAR

Restoran sosyal medyadan uygulamasını gördükten sonra hem yerli hem de yabancı turistleri ilgisini çekmeye başladı. Müşterilerin bazıları kendilerine tokatlayan garsonlara teşekkür hediyeleri getirmeyi bile ihmal etmiyor. Restoranın tek şartı ise garsonların kadın olması olarak açıklandı.