Mutfak tasarımında sakın bu hataları yapmayın

Evin direği, özü mutfağı keyifle hale getirmek için bazı yanlışlardan uzak durulması gerekiyor. Yemek yapmayı sevenler için en önemli alan mutfaktır.

Mutfağı önemseyen ev hanımları her ayrıntıyı da düşünmek ister.

Mutfak büyük olsa bile çalışma alanı oluşturmak lazım.

Dolapların ve kapakların büyük olması da dezavatanjdır.

Alanı geniş olan mutfakalarda ortaya masa kullanmak hatadır. Sürekli masanın etrafında dönmek gerekebilir. Tadilat yapacaksanız eğer tüm işleri ardı ardına yapın.

Mutfak düzenine, dekorasyonuna başlamadan önce tasarlayın ve düşünün.

Malzemeleri eve getirmeden dekorasyona kadar vermeyin.

Ucuz tezgah sakın tercih etmeyin.

Zayıf aydınlatma kullanmayın.

En önemlisi havalandırmayı unutmayalım.