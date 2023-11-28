Mutfak tasarımında sakın bu hataları yapmayın

Mutfak tasarımı yapılırken bazı hatalar yapılabilir. İşte o yanlışlar…

KAYNAK: Haber Merkezi
Mutfak tasarımında sakın bu hataları yapmayın

Evin direği, özü mutfağı keyifle hale getirmek için bazı yanlışlardan uzak durulması gerekiyor. Yemek yapmayı sevenler için en önemli alan mutfaktır.

Mutfağı önemseyen ev hanımları her ayrıntıyı da düşünmek ister.

Mutfak büyük olsa bile çalışma alanı oluşturmak lazım.

Dolapların ve kapakların büyük olması da dezavatanjdır.

Alanı geniş olan mutfakalarda ortaya masa kullanmak hatadır. Sürekli masanın etrafında dönmek gerekebilir. Tadilat yapacaksanız eğer tüm işleri ardı ardına yapın.

Mutfak düzenine, dekorasyonuna başlamadan önce tasarlayın ve düşünün.

Malzemeleri eve getirmeden dekorasyona kadar vermeyin.

Ucuz tezgah sakın tercih etmeyin.

Zayıf aydınlatma kullanmayın.

En önemlisi havalandırmayı unutmayalım.

zmrb387apymi3m61abdc.jpg

Öne Çıkanlar
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Son Haberler
İşte kışın cildi güçlendiren besinler Sağlık
İşte kışın cildi güçlendiren besinler
Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e Darülaceze'de ziyaret Magazin
Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e Darülaceze'de ziyaret
Kivinin çok az bilinen yararları Şifalı Bitkiler
Kivinin çok az bilinen yararları
Engin-Dilan Polat soruşturması genişletildi. ‘Şampiyonlar Ligi’ fenomenleri için harekete geçildi Gündem
Engin-Dilan Polat soruşturması genişletildi. ‘Şampiyonlar Ligi’ fenomenleri için harekete geçildi
Kilo vermeyi nasıl sürdürebiliriz Sağlık
Kilo vermeyi nasıl sürdürebiliriz
İtfaiye tırda sıkışan sürücüyü kurtardı Gündem
İtfaiye tırda sıkışan sürücüyü kurtardı
Yabani'nin yıldızı Simay Barlas kalbini rol arkadaşına kaptırdı Magazin
Yabani'nin yıldızı Simay Barlas kalbini rol arkadaşına kaptırdı