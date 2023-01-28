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Mutfakta en sık yapılan 9 hata

Cornell Üniversitesi'nden Gıda Bilimi Profesörü Robert Gravani, mutfakta hijyen açısından en tehlikeli 9 hatayı açıkladı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 15:22
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Mutfakta en sık yapılan 9 hata

Mutfakta en sık yapılan 9 hata
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Mutfakta yemek pişirirken yapılan yanlışlar, zehirlenmelere hatta ölümlere yol açabilir. Cornell Üniversitesi’nden Gıda Bilimi Profesörü Robert Gravani, mutfakta en sık yapılan 9 yanlışı sıraladı.

Mutfakta sık yaptığımız yanlışlar gıda güvenliğini tehlikeye atabildiği vurgulandı.

ABD'de yapılan araştırmalara göre ülkede her yıl 48 milyon kişi kirli yiyecek ve içecekler nedeniyle hastalanıyor, yüzlerce kişi de hayatını kaybettiği bildirildi.

İşte uzman isme göre mutfakta en sık yapılan ve sağlığı riske atan hatalar:

- Pişirme aletleri değiştirilir mi?

- İlk kural: Ellerinizi yıkayın

- Çiğ et yıkanır mı?

- Etin piştiğini nasıl anlarsınız?

- Pişmiş gıdalar ne zaman buzdolabına konur?

- Yiyecekler buzdolabında ne kadar bekletilir

- Bazı insanlarda gıda intoleransı daha yüksek

- Sebze meyveleri çok iyi yıkayın

- Çiğ gıda pişirirken baharat kullanmak

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