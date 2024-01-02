Müziğini hepimizin bildiği sözlerini çok az kişinin bildiği o şarkı

Kaynak: Haber Merkezi
Müziğini hepimizin bildiği sözlerini çok az kişinin bildiği o şarkı
90'lı yılların en çok dinlenen radyosu Süper FM'in fon müziğinin aslında bir şarkıya ait olduğu ortaya çıktı. İşte herkesin aşina olduğu ancak sözlerini çok az kişinin bildiği o şarkı...

28 Ağustos 1992 yılında kurulan Süper FM, 90'lı yıllara adeta damgasını vurmuş ve radyonun fon müziği yıllar geçse de hala akıllarda kalmıştır.

O şarkının tınısını herkes bilse de aslında bir şarkıya ait olduğunu çok az kişi biliyor. Radyonun Jingle'ında yer alan müzik, 1992 yılında piyasaya çıkan Yasak Elma grubunun Haremde Dans şarkısına aittir.

90'LI YILLARA DAMGASINI VURMUŞTU

90'lara damgasını vuran melodilerin sahibi ise Nezih Ünen'dir. Şarkının YouTube'da yer alan sayfasına da o dönemi yaşayanlar tarafından mesajlar gelmektedir.

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SAYFALARCA MESAJLAR YAZILDI

Mesajlarda, "Çok ilginç. Bu jenerik ile büyüyüp 40 yaşında şarkıyı duymak.", "Yeniler bilmez fakat bu müzik bizim jenerasyonun 90'lı yılların Süper FM'in fon müziğidir.", "Vay be senelerce duyduğumuz radyo Jingle'ının alındığı şarkıyı ilk defa dinliyorum. Instagram paylaşımları da olmasa hiiç haberimiz olmayacak" ifadeleri yer almaktadır.

REKLAM FİLMİ DE YAPILMIŞTI

O dönemler, Süper FM'in televizyonlar için hazırlanan reklamı da en az kendi kadar konuşulmuş, gerek kullanılan müzik, gerek görünen insanların coşkusu sayesinde kendini sonuna kadar izlettiren bir reklam olmuştur.

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