Müzik efsanesi Tony Bennett hayatını kaybetti

ABD’li pop ve caz şarkıcısı Tony Bennett 96 yaşında hayatını kaybetti. 20 Grammy Ödülü sahibi Bennett 7 yıldır alzheimer hastasıydı.

Müzik efsanesi Tony Bennett hayatını kaybetti

‘Rags to Riches’ ve ‘I Left My Heart in San Fransisco’ gibi parçalarıyla tanınan ABD’li pop ve caz şarkıcısı Tony Bennett 96 yaşında hayatını kaybetti. Müzisyenin 2016'dan bu yana Alzheimer hastası olduğunu biliniyordu.

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Bennett'in menajeri Sylvia Weiner, müzisyenin New York'ta hayatını kaybettiğini Associated Press'e doğruladı. Bennett'in ölüm nedeni açıklanmadı.

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TONY BENNETT KİMDİR?

1926 yılında New York'ta doğan Tony Bennett, 1950'li yıllarda üne kavuştu.
Bennett, İkinci Dünya Savaşı'nda ABD ordusunda görev alarak Avrupa'da savaştı.

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Genç yaşlarda başlayan müziğe merakı ve kendine özgü şarkı söyleme tekniğiyle dikkat çeken Bennett, savaştan döndükten sonra Columbia Records ile kontrat yaptı ve 1951'de "Because of You" adlı ilk listelerde bir numaraya ulaşan şarkısını çıkardı.

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Mırıldanarak şarkı söyleme yöntemiyle yüksek bir başarı grafiği yakaladı.
Yıllarca listelerin hep ilk sıralarında yer alan Bennett, 2014 yılında, 88 yaşındayken Lady Gaga ile dünya turnesine çıktı.

Sanat hayatı boyunca her kuşaktan insanı performansıyla kendisine hayran bıraktı.

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Dünya çapında 50 milyon albüm satışına ulaşan Bennett, 20 kez Grammy ödülü kazandı.

Aynı zamanda ressam olan Bennett'a 2016 yılında Alzheimer tanısı koyulmuştu.

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