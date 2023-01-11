Müzisyen Hakan Yelbiz memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Eşi Sabine Ayper Yelbiz’in yaralandığı trafik kazasında yaşamını yitiren 47 yaşındaki müzisyen Hakan Yelbiz Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı.

Yelbiz için Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, müzisyenin ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda meslektaşı ve sanatçı katıldı.

Yelbiz’in naaşı, cenaze namazının kılınmasının ardından mezarlıkta defnedildi.

EŞİNİN SON PAYLAŞIMI

Öte yandan vefat eden Hakan Yelbiz'in eşi Sabine Ayper Yelbiz'in son paylaşımı ise yürekleri burkmuştu.

Kazada yaralanan Yelbiz'in sosyal medya hesabından 'Bulutsuzluk Özlemi'nin 'Yine Düştük Yollara' isimli şarkıyla paylaşımda bulunduğu görülmüştü. Ayper Yeliz, gönderisine ise, "İzmir-Bodrum yolundayız. Yarın Çökertme'den özleyenlerini delirtiriz" notunu düşmüş.