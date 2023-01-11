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Kaan Urgancıoğlu'ndan itiraf! Servet Operasyonu'nu anlattı

Yönetmenliğini Guy Ritchie'nin yaptığı, başrollerini Jason Statham ve Hugh Grant’in paylaştığı ve Antalya’da çekilen 130 milyon dolar bütçeli film Servet Operasyonu'nda rol alan Kaan Urgancıoğlu "İlk aşamada sahnem kısa olduğundan rolü kabul etmeyecektim. Fakat Guy Ritchie ve bu oyuncu kadrosuyla çalışmak çok anlamlı geldi” dedi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 09:22
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Servet Operasyonu'nu anlattı! Kaan Urgancıoğlu'ndan itiraf

Kaan Urgancıoğlu'ndan itiraf! Servet Operasyonu'nu anlattı
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'Servet Operasyonu’ filmi 13 Ocak’ta vizyona girecek. Yönetmenliğini Madonna’nın eski eşi Guy Ritchie'in üstlendiği, başrollerini Jason Statham ve Hugh Grant’in paylaştığı ve Antalya’da çekilen 130 milyon dolar bütçeli filmde Türk oyuncular da yer alıyor.

Ukraynalı mafya lideri ‘Casa’yı canlandıran Kaan Urgancıoğlu İngilizce oynadığı sahnelere sonra Türkçe dublaj yaptı.

"GERÇEKTEN ZORMUŞ"

Oyuncu "Benim için bir ilk oldu, insanın kendisine dublaj yapması çok zor derler, gerçekten zormuş" dedi.

"KABUL ETMEYECEKTİM"

Kaan Urgancıoğlu film için "İlk aşamada sahnem kısa olduğundan rolü kabul etmeyecektim. Fakat Guy Ritchie ve bu oyuncu kadrosuyla çalışmak çok anlamlı geldi" dedi.

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