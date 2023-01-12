Trafik kazasında ölen yayanın üzerinden çıkan şok etti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde taksinin çarpması sonucu ölen yayanın üzerinde pompalı tüfek bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kadir D. idaresindeki 06 T 5949 plakalı taksi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Alper İ'ye çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan Alper İ, ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybeden Alper İ'nin üzerinde pompalı tüfek bulundu. Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza ve pompalı tüfeğe ilişkin soruşturma başlatıldı.(AA)