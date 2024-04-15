Müzisyenin acı sonu: Evinde dövülüp, çarşafla boğulmak istenen müzisyen hastanede hayatını kaybetti

Açıkgöz, dövüldüğü ve çarşafla boğulmaya çalışıldığı tespit edilerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından, Açıkgöz'ün parmağındaki yüzükleri çalan 4 şüpheli Uşak'ta yakalandı.

Saat 02.30 sularında Yeni Mahalle'de yaşanan olayda, Hasan Açıkgöz'ü evinin bahçesinde hareketsiz halde görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Açıkgöz, bilinci açık ancak yaralı bir şekilde bulundu ve yaşadıklarını anlattı. Hastaneye kaldırılan Açıkgöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vücudunda ve boynunda darp izleri bulunan Açıkgöz'ün cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini ve kaçtıkları aracın plakasını tespit etti.

Takibe alınan araç, Uşak'ta durdurularak içerisinde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden çalınan eşyalar da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.