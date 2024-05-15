Fayanslar ayna gibi ışıl ışıl oluyor! Taşlaşmış fayansları parlatan en etkili temizlik sırrı

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Fayanslar ayna gibi ışıl ışıl oluyor! Taşlaşmış fayansları parlatan en etkili temizlik sırrı
Fayansların ayna gibi ışıl ışıl olmasını sağlayacak tüyo. İşte fayans temizliğinin püf noktaları

Fayanslarınızın temizliği ve parlaklığı, evinizin genel görünümünü belirleyen önemli bir faktördür. Fayanslarınızı her zaman ışıl ışıl ve temiz tutmak, evinizin daha ferah ve davetkar bir ortam olmasını sağlar. Peki, fayanslarınızı parlatmanın en etkili temizlik sırrı nedir?

Mynet.com'daki bilgilere göre; Fayans harçlarının temizlenmemesi kahverengi, sarı ve siyah lekelere neden olabilecek bakteri ve küf oluşmasına neden olabiliyor. Derzlerde yer alan pislenmiş harç kalıntıları ve zamanla biriken kirler, tozlar bakımsız ve pis görünümlere sebep olabiliyor. . Derz arası nasıl temizlenir merak ediyorsanız her evde bulunan malzemelerle doğal karışım elde edebilirsiniz.


TÜM KİRİ VE KUMU ÇÖZÜYOR


Temizlik uzmanı, derzleri temizlemek için karbonat ve su kullanarak ev yapımı bir macunun nasıl yapıldığını paylaştı.

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"Soda bikarbonatı, ılımlı bir alkali formu gibi davranır. soda bikarbonatı su ile karıştırıldığında küf, kum ve kiri çözmek için çalışacaktır. Soda bikarbonatına az miktarda su eklediğinizde toksik olmayan bir macun oluşturacak ve daha sonra bir diş fırçası gibi harçlara uygulanabilecektir."


BU KARIŞIMI BİRÇOK ALANDA KULLANABİLİRSİNİZ


Soda bikarbonatın nazik aşındırıcı dokusu, moleküllerin parçalanmasına yardımcı olur ve kokuları nötralize edebilir. Beyaz sirke ile karıştırıldığında, kabartma tozu daha da iyi bir temizleme solüsyonu olmak için reaksiyona girer. Beyaz sirke asetik asit içerir, bu nedenle kabartma tozu (sodyum bikarbonat) ile karıştırıldığında çözelti köpürür ve karbondioksit gazı üretir.

Çözelti karıştırıldığında mutfak giderlerini, tuvaletleri, halı lekelerini temizlemek ve yağı çıkarmak için kullanılabilir.

Fayanslarınızın ışıl ışıl olmasını istiyorsanız, bu basit temizlik sırrını deneyebilir ve evinizin genel görünümünü önemli ölçüde iyileştirebilirsiniz.

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