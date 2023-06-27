Naci Görür deprem beklediği yerleri açıkladı

Deprem bölgesiyle ilgili gelen sorulara tek tek yanıt veren Prof. Dr. Naci Görür; Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Hakkari, Yüksekova bölgesine dikkat çekti.

Naci Görür deprem beklediği yerleri açıkladı

7,7 ve 7,6'lık Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden sonra bölgedeki sismik hareketlilik devam ediyor. Birçok fay hattında enerji boşalması yaşanmış olsa da stres biriken yerler de merak konusu olmaya devam ediyor.

Yer bilimci Görür, Twitter hesabından madde madde deprem bölgeleriyle ilgili açıklamada bulundu.

İşte Görür'ün o açıklaması:

Bugün tüm deprem bölgesi ile bir sohbet yapacağım. Doğal olarak bu sohbet sorunları genel olarak irdeleyecek;

1- Bölgedeki tüm vatandaşlarımın Kurban Bayramını kutluyorum. Bu bayram yüreğimizi kararttı. Ölen canlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

2- Hatay’dan Adıyaman’a, Malatya dahil, büyük deprem beklemiyoruz. Bu bölgede bundan sonra kırılmamış kimi faylar görece küçük depremler üretebilir, artçı depremler olur. Artçı depremler daha bir sene sürer ve gittikçe büyüklük ve sıklıkları azalır.

3- 6 Şubat depremleri özellikle 2 fay sistemine enerji transfer etmiş olabilir. Bunlar Adana Havzasına doğru saçılarak inen Doğu Anadolu Fay Sistemi ile Malatya’nın batısında Doğanşehir-Kepez-Başkavak- Kemaliye istikametinde uzanan Malatya Fay Sistemidir.

4- 6 Şubat depremi ile Arap Levhası kuzeye doğru itilmiş olabilir. Bu itilme Adıyaman-Diyarbakır-Siirt-Hakkari-Yüksekova Levha sınırında (Bitlis-Zagros Süturu) sıkışma sonucu depremlere neden olabilir.

5- Bu yazdıklarım genel bir bilgidir. Sizlerde farkındalık yaratmak içindir. Yoksa kesin olarak şu olacak bu olacak demek değildir.

6- Bu yazdıklarım halktan ziyade yerel yönetimler içindir. Depremde tek yapacağımız iş acil müdahale ve halka destek değildir. En önemli iş yerleşim alanlarımızı deprem dirençli yapmaktır. Bunu merkezi yönetim ve halkla birlikte hızla yapabilirsiniz.

7-Eğer yerel yönetimlerden deprem dirençli yerleşim alanları nasıl yapılır diye bir soru gelirse, en kısa zaman içerisinde o konu hakkında da tweet atacağım. Sevgiyle...

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