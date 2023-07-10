Naci Görür yaşanan sel ve heyelanlar sonrası bir kez daha uyardı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan sel ve heyelanlarla ilgili açıklamada bulunarak, vakit geçirilmeden Afet Bakanlığı kurulması çağrısında bulundu.

Naci Görür yaşanan sel ve heyelanlar sonrası bir kez daha uyardı

Karadeniz bölgesinde dünden bu yana etkili olan sağanak yağış birçok ilde heyelan ve sele neden oldu. Can kaybı yaşanmayan sel ve heyelanlar sonrası birçok otoyol kapatılırken, ciddi maddi hasar meydana geldi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan sel ve heyelanlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak yetkililere çağrıda bulundu.

“VAKİT GEÇİRMEDEN BİR AFET BAKANLIĞI KURULMALIDIR”

Görür paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Zonguldak dahil Karadeniz Bölgesinde sel ve heyelan büyük zarar veriyormuş. Bugünkü teknoloji ile deprem, heyelan ve su baskınlarına karşı etkin önlemler alınabilir. Çare afet dirençli kentlerdir (deprem, sel, heyelan, vb). Vakit geçirmeden bir Afet Bakanlığı kurulmalıdır. Liyakatlı kadrolarla kurulan, belli bir bütçesi olan, belirli plan ve hedefleri olan bu bakanlık ülkemizde insanlarımızın can güvenliğini sağlayacaktır.”

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