Naci Görür depremin yaklaştığı şehri açıkladı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından “Malatya’lı komşularımla dertleşme” başlığı altında açıklamalarda bulundu.,

Malatya’nın sık sık sarsılmasının “normal” olduğunu ifade eden Görür, “Bu büyüklükte depremler olur, sık olur. Büyük bir deprem geçirmiş bir kentte normaldir” dedi.

“BU BÜYÜKLÜKTE DEPREMLER SIK OLUR”

Prof. Dr. Naci Görür, şu ifadeleri kullandı:

“Deprem hepimizi üzdü, canımızı yaktı. Canlarımızı yitirdik, yaralananlarımız oldu. Ölenlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, tüm halkıma da baş sağlığı diliyorum. Devamlı bana yazıp fikrimi soruyorsunuz. Ben fikrimi söylüyorum ama okumayan, takip etmeyenler var ki tekrar tekrar soruyorlar.

Çoğu arkadaşlar yazıyor ‘Hocam, Malatya sürekli sarsılıyor’ diye. Bakıyorum bahsettikleri 2-3’lük depremler. Arkadaşlar, bu büyüklükte depremler olur, sık olur. Büyük bir deprem geçirmiş bir kentte normaldir."

“ORAYA STRES TRANSFER ETMİŞ OLABİLİR"

"Malatya çevresinde enerji büyük ölçüde boşaldı" diyen Görür, "DAF üzerinde büyük depremler beklemiyoruz. Sadece Malatya’nın K ve KB’daki Malatya Fayı yöresinde dikkatli olmak lazım. Bu son depremler oraya da stres transfer etmiş olabilir. Bunu da net olarak bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

“ISRARCI OLUN”

Görür, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yerel yetkililer gerekeni yapıyordur. Lütfen bizlere, deprem olacak mı? Ne zaman olacak diye sormayın. Doğru olan Malatya’yı deprem dirençli hale getirmektir. Bunun için ısrarcı olun, yöneticilerden, siyasilerden bunu talep edin.”