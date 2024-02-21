Naci Görür İstanbul için uykuları kaçıracak uyarıyı yaptı. Çok net konuştu

Yerbilimci Prof.Dr. Naci Görür, Sarıyer’de bir Üniversitenin etkinliğine katıldı. Naci Görür İstanbul’da olası depremin gerçekleşme ihtimali bulunan noktalarla ilgili bilgiler açıkladı.

“BURASI KIRILMAK ZORUNDA”

Marmara’nın batı bölgesini işaret eden Görür 1912 yılında Tekirdağ bölgesinde, 1999’da ise, Gölcük’te deprem olduğunu vurguladı.

Naci Görür, "İkisinin ortası Marmara Denizi ve 1766’dan beri deprem yok. Burası sismik bir boşluk. Jeolojide sismik bir boşluk asla devam edemez, doldurulmak zorundadır Burası kırılmak mecburiyetindedir, kırılmadan kalamaz. Oradaki hareketler ve enerji orayı muhakkak kırar.” dedi.

"İSTANBUL'DA KESİNLİKLE 7'DEN BÜYÜK DEPREM OLACAK"

Görür devamında ise İstanbul’da gerçekleşecek depremle ilgili “Bunun dışında yapılan hesapları kitapları söylemeyeyim, zaten Osmanlı tarihi var Bizans tarihi var, tarihi depremleri biliyoruz. Özetle, İstanbul’da kesinlikle 7’den büyük bir deprem olacaktır" ifadelerini kullandı.

“SİYASETE BULAŞMADIM “

Görür, "Ben tüm siyasetçilere söyledim, İstanbul’u depreme nasıl hazırlarsınız diye. İstanbul’da aday olan iktidar ve muhalefetin belediye başkanları (adayları) sağolsunlar benimle konuştular. Hepsinin emrine amade oldum, bildiğimiz kadarını, dağarcığımızda olduğu kadarını anlattım. Bana çeşitli teklifleri olmasına rağmen ben siyaset üstü kalmak zorundayım, sesimi bütün insanlarıma ulaştırmak istiyorum. Biz göçük altından insanları AKPli, MHP’li, CHP’li diye kurtarmıyoruz.

Hiçbir şekilde siyasete bulaşmadım, bulaşmak da istemiyorum. İstanbul’u depreme hazırlamada sadece göstermelik olarak ya da öyle daha kolay hoş gözüküyor; binalar evler yapacağız, renkli binalar, halk da elini ovuşturuyor evim olacakla, bunlar doğru değil. İstanbul’u yapı stokuyla asla deprem dirençli yapamazsınız." şeklinde konuştu.

UZMANLAR İSTANBUL İÇİN ART ARDA UYARILAR YAPIYOR

Büyük İstanbul depremiyle ilgili uzmanlar son dönemlerde sıkça uyarı yapıyor. Kandilli Rasathanesi dahil birçok uzman kuruluş ve uzman İstanbul’da büyük bir depremin gerçekleşeceğini söylüyor.

Geçtiğimiz günlerde Kandilli Rasathanesi İstanbul’da 7’den büyük bir depremin olacağını söylemişti.