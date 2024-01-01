Naci Görür Tunceli depremi sonrası bir kez daha 7 üzerinde deprem olabilir diyerek uyardı

Tunceli saat 16.28'de 4,2 büyüklüğünde depremle sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı 8,7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Pülümür Kaymakamlığınca depreme ilişkin yapılan açıklamada, deprem nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

UZMAN İSİM UYARDI

Yaşanan deprem sonrası açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Bugün daha önce yazdığım bazı tweetleri tekrar gönderdim. Bu tweetlerde Hakkari ve Bitlis/Zagros Bindirme kuşağına dikkati çekiyoruz. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Adıyaman-Hakkari arasında ve Tunceli ve Bingöl'de Deprem Dirençli Kentler faaliyetleri sürdürülmelidir." dedi

Uzman isim mesajın devamında "Depremden korkmamak depreme hazır olmakla mümkün. Bakın bugün Japonya’da 7’nin üzerinde deprem oldu, 1 kişi bile ölmedi. " ifadelerini kullandı

"7'NİN ÜZERİNDE DEPREM ÜRETMEYE HAZIR"

Bölgedeki tehlikeye dikkat çeken Görür mesajında "Süleymanuşağı Pülümür’de (Tunceli) 4,2 deprem oldu. Biliyorsunuz bu deprem en fazla korktuğumuz ve dikkat çektiğimiz Yedisu Fayı üzerinde oldu. Bu fay kırılmaya ve 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır. Ben bir müddettir Tunceli ve Pülümür’ e dikkat çekiyordum. Daha bu sabah bile söyledim. Bu yöredeki yerleşim alanlarına dikkat edilmeli gereken önlemler alınmalıdır." dedi