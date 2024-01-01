Deprem korkusu uykusuz bırakmamalı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Hamza Özalkuş
Deprem korkusu uykusuz bırakmamalı
Prof. Dr. Levent Öztürk, uyku bozukluğunun hafife alınmaması gerektiğini belirtti ve özellikle deprem korkusundan dolayı uykusu kaçanlara bilgiler verdi...

Deprem korkusu bazı hastalıkları da tetikliyor. Bazı kişiler deprem olacak korkusuyla uykusuz geceler geçiriyor.

Prof. Dr. Levent Öztürk özellikle deprem bölgelerinde o korkunç anların yaşayanlarda ve yaşamasa bile bir çok kişinin deprem korkusu nedeniyle uykusuz kaldığını belirterek şunları açıkladı:

“ Deprem gibi doğal afetler toplumda korku yaratır. İnsanların endişeleri artar, hatta hat safhaya çıkar. Korku uykunun kaçmasına neden olur. Bu da beraberinde ciddi sıkıntıları ortaya çıkarır.
2000'li yıllarda, Çin'in Schun eyaletinde yaşanan 8 şiddetindeki depremde yapılan çalışmada ortaya çıkan sonuçlar bunun kanıtı niteliğindedir. Depremzedeler 10 yıl boyunca takip edilmiş ve uykusuzluk yakınmasının yüzde 20 oranında artış görülmüştür. Japonya’da da durum farklı değil. Oradaki oran ise yüzde 35...”

Prof. Öztürk bu nedenle stres bozukluğu ortaya çıkmadan uykusuz kalan kişilerin acilen bir psikiyatri veya bir uyku uzmanına gitmesini öneriyor. Zira altında yatan nedenin hemen tespit edilmesi gerekiyor...

İlgili Haberler
Bakın hangi felaketler kapıda. Dünyayı değiştirecek dönüm noktası 2024
7,5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi. Beşik gibi sallanırlarken Japonlar bakın nasıl soğukkanlı kaldı
Deprem nehir suyunu sağa sola böyle salladı
7.5 büyüklüğünde deprem! Bütün sahillerde tsunami alarmı verildi
Son Haberler
Tütsü tarikatı ortaya çıktı. İşlem belden aşağı yapılıyor Gündem
Tütsü tarikatı ortaya çıktı. İşlem belden aşağı yapılıyor
Araç sürücüleri sis nedeni ile trafikte zor anlar yaşıyor Gündem
Araç sürücüleri sis nedeni ile trafikte zor anlar yaşıyor
İngiltere'den 6 ülkeye kıyak. Sadece 10 sterline gidebilecekler Dünya
İngiltere'den 6 ülkeye kıyak. Sadece 10 sterline gidebilecekler
Ölümden dönen Gökhan Çıra beddua etti Magazin
Ölümden dönen Gökhan Çıra beddua etti
Ali Koç'un flaş kararı. Üstüne oynanan oyunu ortaya çıkardı. Gürel Yurttaş yazdı Spor
Ali Koç'un flaş kararı. Üstüne oynanan oyunu ortaya çıkardı. Gürel Yurttaş yazdı
Emekli memur zammı netleşti 'Bu para cepte' Ekonomi
Emekli memur zammı netleşti 'Bu para cepte'
Türkiye’nin en yaşanabilir illeri belli oldu Yaşam
Türkiye’nin en yaşanabilir illeri belli oldu