Deprem korkusu uykusuz bırakmamalı

Deprem korkusu bazı hastalıkları da tetikliyor. Bazı kişiler deprem olacak korkusuyla uykusuz geceler geçiriyor.

Prof. Dr. Levent Öztürk özellikle deprem bölgelerinde o korkunç anların yaşayanlarda ve yaşamasa bile bir çok kişinin deprem korkusu nedeniyle uykusuz kaldığını belirterek şunları açıkladı:

“ Deprem gibi doğal afetler toplumda korku yaratır. İnsanların endişeleri artar, hatta hat safhaya çıkar. Korku uykunun kaçmasına neden olur. Bu da beraberinde ciddi sıkıntıları ortaya çıkarır.

2000'li yıllarda, Çin'in Schun eyaletinde yaşanan 8 şiddetindeki depremde yapılan çalışmada ortaya çıkan sonuçlar bunun kanıtı niteliğindedir. Depremzedeler 10 yıl boyunca takip edilmiş ve uykusuzluk yakınmasının yüzde 20 oranında artış görülmüştür. Japonya’da da durum farklı değil. Oradaki oran ise yüzde 35...”

Prof. Öztürk bu nedenle stres bozukluğu ortaya çıkmadan uykusuz kalan kişilerin acilen bir psikiyatri veya bir uyku uzmanına gitmesini öneriyor. Zira altında yatan nedenin hemen tespit edilmesi gerekiyor...