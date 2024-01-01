Japonya'daki 7,6'lık deprem havalimanı kapattı

Kaynak: İHA
Japonya'daki 7,6'lık deprem havalimanı kapattı
Japonya'nın İşikawa eyaletindeki 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Noto Satayama Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

Yeni yılın ilk gününde Japonya'yı 7,6'lık deprem vurdu. 7,6'lük büyüklükteki depremin ardından Noto Satoyama Havalimanı'nın uçuşlara kapatıldı.

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaleti kıyısında meydana gelen 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölge beşik gibi sallandı, nehirdeki dalgalanmaların görüntüsü depremin büyüklüğünü gözler ününe serdi.

İşte bu görüntülerin ardından, Noto Satoyama Havalimanı'nın kapatılmasına karar verildi. Noto Satoyama'ya yapılacak tüm uçuşların iptal edildiği açıklandı. Depremde havalimanında can kaybı olup olmadığıyla konusunda henüz bir açıklama gelmedi.

Deprem sonrası bazı bölgelerde evlerin büyük hasar gördüğü öğrenilirken, yangınların çıktığı da belirtildi.

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