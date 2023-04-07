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Naci Görür'den Bingöl depremi açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür Bingöl'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklamada bulundu.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 17:13
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Naci Görür'den flaş Bingöl depremi açıklaması

Naci Görür'den Bingöl depremi açıklaması
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Editör: Beyza Damgacıoğlu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 11.29'da merkez üssü Bingöl olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Derinliği 7 kilometre olarak ölçülen ve Kayseri, Muş, Elazığ gibi çevre illerden de hissedilen depremin ardından depremin ardından, Prof. Dr. Naci Görür Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Görür, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bingöl-Su Düğünü’nde 4,5 deprem oldu. Daha önce deprem öngörüsünde bulunulan bu bölge son depremlerden sonra hassas hale gelmişti."

 

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