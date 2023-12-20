Naci Görür depremde en riskli yeri açıkladı. Orada insanların yaşamaması lazım kurtulma şansları yok

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Naci Görür depremde en riskli yeri açıkladı. Orada insanların yaşamaması lazım kurtulma şansları yok
Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk olan deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'de olması beklenen bir depremde en çok yıkıma uğrayacak yere işaret ederek "Orada insanların yaşamaması lazım kurtulma şansları yok" dedi.

Katıldığı televizyon programında herkesin olmasından korktuğu büyük depremler için açıklamalarda ve uyarılarda bulunan deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür tüm deprem bilimcilerin işaret ettiği yerin üstüne basa basa neler olacağını anlattı.

MARMARA'DA 2 FAY KİLİTLİ

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Görür, olası 'Marmara Depremi' konulu "Bu bir öncü deprem olabilir mi ikincisi ‘Marmara’da gerilim artıyor’ ne demek?" sorusuna "Çınarcık çukurluğu içerisinde meydana gelen 1999 depremi körfezin Çınarlık çukurluğuna açıldığı yerde durdu. Bu sebeple Marmara büyük bir çoğunluğuyla depreme gebe oldu. Biz AB’nin, Deniz Kuvvetlerinin, TÜBİTAK’ın desteğiyle Marmara’da bir elin parmağından az, Namık Çağatay, Celal Şengör’ün de içinde olduğu benim başkanlığımdaki ekiple bu çalışmaları gerçekleştirdik. Marmara’da 2 fayın kilitli olduğu ve deprem üretme durumunda stres biriktirdiğini tespit ettik." açıklamalarında bulundu.

Candaş Tolga Işık'ın "Kaç tane fay var Marmara’da?" diye sorması üzerine ise "Çınarcık’ta adalar fayı var, kuzeybatı güneydoğu uzanımlı olan, deprem beklediğimiz faylardan biri bu. Bir de Çınarcık çukurluğunun güneyinde normal faylar bulunuyor." dedi.

BU DEPREMLER BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLABİLİR

Özellikle Marmara Denizi'nin gerilim altında olduğunu belirten Görür, "Deprem yapan faylar enerjinin yüzde 100’ünü boşaltmaz, söz konusu enerjinin bir kısmı termal, elastik, dalga, kinematik enerji olarak boşalır, bir kısmını da fay çevreye veya kırılmamış yerlerine transfer eder." dedi.

Candaş Tolga Işık'ın "Deprem olmasa bile, şu anki haliyle oradaki enerjinin deprem civarındaki küçük fay hatlarını tetikleyip deprem yapabilmiş olma ihtimali var mı?" sorusuna ise durumun ehemmiyetinin anlaşılması için "Faylardaki depremler bardağı taşıran son damla olabilir." ifadelerini kullandı.

DEPREMDE KURTULMA ŞANSLARI YOK

Daha önceleri Gemlik'te insanların yaşamaması lazım dediğini hatırlatan Işık, neden bu ifadeleri kurduğunu sorunca ise Görür, "Gemlik taşınmalıdır. Gemlik, Geyve, İznik Kuzey Anadolu fayının Güney fayı üzerinde tam oturuyor ve oturduğu yer de deniz kumuyla dolu. Orada deprem olursa insanların kurtulma şansı yok." açıklamalarında bulundu.

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