Tunceli’de deprem

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Rukiye Selçuk
Tunceli’de deprem
Son dakika… Son dakika… Tunceli’nin Pülümür ilçesinde saat 16.28 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’ın sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Tunceli’nin Pülümür ilçesinde saat 16.28 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Depremin 8.7 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

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BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Tunceli Belediye Başkanı depremin ardından Sözcü TV’ye bağlandı.

Can veya mal kaybının olup olmadığına yönelik açıklama yapan Fatih Mehmet Maçoğlu, kendilerine ulaşan olumsuz bir ihbarın olmadığını belirtti.

HAKKARİ’DE PEŞ PEŞE DEPREMLER

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi dün akşam peş peşe depremlerle sarsıldı. İlk olarak saat 19:37’de 4,4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin merkez üssü Yüksekova ilçesi olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Bu depremin hemen ardından saat 19:52’de 3,5 ve saat 20:06’da 4,5 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Depremler AFAD tarafından kaydedildi ve ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.

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