Naci Görür'den İmamoğlu'na çağrı: 100 bin binada insanlar ölmeyi bekliyor

Naci Görür'den Ekrem İmamoğlu'na çağrı deprem çağrısı geldi. Naci Görür çağrısında, “İstanbul’da 100 bin binada, insanların ölümü beklediğini biliyoruz. Gelin önce o insanların işini halledelim” sözlerini kullandı.

Naci Görür'den İmamoğlu'na çağrı: 100 bin binada insanlar ölmeyi bekliyor

İstanbul’da olması beklenen depremle ilgili uzmanlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Prof. Dr. Naci Görür’den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na dikkat çeken deprem çağrısı geldi.
Görür çağrısında, “Hükümet 600 bin konut sattı. İstanbul’da 100 bin binada, insanların ölümü beklediğini biliyoruz. Gelin önce o insanların işini halledelim.” İfadelerini kullandı.

Naci Görür daha önceki açıklamalarında, “Olası bir depremde İstanbul kendi kendine yetemez çünkü hastanelerin ne kadar çalışacağı, itfaiyenin ne kadar çalışacağı meçhul. İstanbul'da büyük bir kaos söz konusu olabilir. Bilim insanları 99 depremlerinden sonra her an olmak kaydıyla Marmara'da 7 ve üzerinde bir depremin olma olasılığının yüzde 64 olduğunu buldular, yazdılar. Bütün dünyada büyük ölçüde bunu kabul etti. 2004 yılında da yayınladılar. Dolayısıyla 30 yıl dediğin zaman işte sonu 2029 gelir. Bu şekilde biz de 24 seneyi nihayet geçirdik. Depremin olma periyodunun sonlarına doğru geliyoruz” sözlerini kullanmıştı.

“İSTANBUL’DA 100 BİN BİNADA İNSANLARIN ÖLÜMÜ BEKLEDİĞİNİ BİLİYORUZ”

Naci Görür’ün son açıklaması şu şekilde:

“Hükümet 600 bin konut sattı. İstanbul’da 100 bin binada, insanların ölümü beklediğini biliyoruz. Gelin önce o insanların işini halledelim. Önce hayatı tehlikede olan insanların evini barkını yapalım. Şimdi, 16 milyonu temsil eden İBB Başkanı’nın, çıkıp sanayi dünyasına, ‘Sizler depreme hazır mısınız, bugüne kadar ne yaptınız? Yapmadıysanız gereğin yapın’ demesi lazım.”

İlgili Haberler
Naci Görür İstanbul depreminin tarihini açıkladı
Naci Görür İstanbul depremi için tarih verdi. "Biz depreme hala hazır değiliz” diye bağırdı
Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Son Haberler
Şarkıcı ve sunucu Selen Görgüzel'in gündüz vakti içtiği şeyi öğrenenler çok şaşırdı Magazin
Şarkıcı ve sunucu Selen Görgüzel'in gündüz vakti içtiği şeyi öğrenenler çok şaşırdı
Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'den evlilik açıklaması Magazin
Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'den evlilik açıklaması
Tatil merkezi Çeşme’de silahlı saldırganlar dehşet saçtı. 1 kişi hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı Güncel
Tatil merkezi Çeşme’de silahlı saldırganlar dehşet saçtı. 1 kişi hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı
CHP’li ve Demokrat Partili vekiller birbirine girdi. Canlı yayında ‘taban’ gerginliği Siyaset
CHP’li ve Demokrat Partili vekiller birbirine girdi. Canlı yayında ‘taban’ gerginliği
Cardiff City'e Süper Lig'den transfer Spor
Cardiff City'e Süper Lig'den transfer
Neymar'ın sözleşmesindeki özel ayrıcalıklar ortaya çıktı Spor
Neymar'ın sözleşmesindeki özel ayrıcalıklar ortaya çıktı