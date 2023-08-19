Naci Görür'den İmamoğlu'na çağrı: 100 bin binada insanlar ölmeyi bekliyor

İstanbul’da olması beklenen depremle ilgili uzmanlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Prof. Dr. Naci Görür’den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na dikkat çeken deprem çağrısı geldi.

Görür çağrısında, “Hükümet 600 bin konut sattı. İstanbul’da 100 bin binada, insanların ölümü beklediğini biliyoruz. Gelin önce o insanların işini halledelim.” İfadelerini kullandı.

Naci Görür daha önceki açıklamalarında, “Olası bir depremde İstanbul kendi kendine yetemez çünkü hastanelerin ne kadar çalışacağı, itfaiyenin ne kadar çalışacağı meçhul. İstanbul'da büyük bir kaos söz konusu olabilir. Bilim insanları 99 depremlerinden sonra her an olmak kaydıyla Marmara'da 7 ve üzerinde bir depremin olma olasılığının yüzde 64 olduğunu buldular, yazdılar. Bütün dünyada büyük ölçüde bunu kabul etti. 2004 yılında da yayınladılar. Dolayısıyla 30 yıl dediğin zaman işte sonu 2029 gelir. Bu şekilde biz de 24 seneyi nihayet geçirdik. Depremin olma periyodunun sonlarına doğru geliyoruz” sözlerini kullanmıştı.

“İSTANBUL’DA 100 BİN BİNADA İNSANLARIN ÖLÜMÜ BEKLEDİĞİNİ BİLİYORUZ”

Naci Görür’ün son açıklaması şu şekilde:

“Hükümet 600 bin konut sattı. İstanbul’da 100 bin binada, insanların ölümü beklediğini biliyoruz. Gelin önce o insanların işini halledelim. Önce hayatı tehlikede olan insanların evini barkını yapalım. Şimdi, 16 milyonu temsil eden İBB Başkanı’nın, çıkıp sanayi dünyasına, ‘Sizler depreme hazır mısınız, bugüne kadar ne yaptınız? Yapmadıysanız gereğin yapın’ demesi lazım.”