Naci Görür'den canlı fay uyarısı: Alarm veriyoruz

6 Şubat depremlerini önceden tahmin etmesiyle ünlenen Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Fatih Altaylı'nın YouTube'daki programına konuk oldu. Beklenen İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulunan Görür, "Benim deprem beklentim biraz değişti. 6 Şubat depremlerini çok normal, rastgele herhangi bir levha içindeki bir fayın deprem üretmesi gibi algılamamak lazım" dedi.

Türkiye'deki depremler için beklentisinin biraz daha değiştiğini ifade eden Naci Görür, şunları kaydetti:

Benim deprem beklentim biraz değişti. 6 Şubat depremlerini çok normal, rastgele herhangi bir levha içindeki bir fayın deprem üretmesi gibi algılamamak lazım. Burada 3 levha bağıl olarak birbirlerine göre ciddi hareket yaptılar. En azından 7,5 metre. Bu levhaların bu boyutta hareket etmeleri onların yakın çevrelerindeki her şeyi etkiledi. Stres alanını değiştirdi. Stres bir fayın kendi içindeki kayayı kırmak için ihtiyaç duyduğu kuvvet. Bu levha hareketleri her fayın içine o kayaları kırmak için ihtiyaç duyduğu kuvveti yükledi.

"STRES DEPREMİ ÖNCEYE ÇEKMİŞ OLABİLİR"

Doğu Anadolu, Avrasya ile Arap Levhası arasında sıkıştığını kaydeden Görür, şöyle devam etti:

Depremin olduğu gün 'Hatay'a, Adana havzasına dikkat edin' dedik. 15 gün sonra Hatay'da 6.3 oldu. Adana'da bazı depremler oldu. Malatya'ya Elazığ tarafına dikkat edin dedik. Elazığ 2020'de deprem oluşturdu. Elazığ'da sorun görmüyorum. Hatta 'Adana, Kayseri, Sivas ve Bingöl'de deprem olursa şaşırmayın' dedim.

Doğu Anadolu'da stresi biriktirmiş, deprem oluşturma periyodu yaklaşmış olan faylarda erken harekete geçme olabilir. Doğu Anadolu, Avrasya ile Arap Levhası arasında sıkışıyor. Ne kadar sıkışmak demek o kadar stres. Bu hemen deprem olacak demek değil. İşte stres yükleme bardaktaki son damla görevini göreceği faylarda depremi önceye çekmiş olabilir.

"ALARM VERİYORUZ"

Kayseri'de yaşanan depreme rağmen bazı kişilerin "7 büyüklükte deprem olmaz" dediğini ifade eden Görür, "Kayseri halbuki canlı bir fayın üzerinde oturuyor. Üzerinde oturduğu fay 700 kilometre uzunluğunda. Bir fay depremi ne zaman oluşturur? Tekerrür periyodu dolarsa. 99 depremlerinden sonra biz bağırdık; 'Marmara tehlikede' diye. Çünkü 99 depremleri önemli ölçüde strese Marmara'nın altına yükledi. Normalde 99 depremleri olmasaydı depremi normal periyodunda bekleyecektik. Halbuki şimdi erkene çekti, onun için alarm veriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.