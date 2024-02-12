Naci Görür’den sonra bir isim daha depremin habercisi gelişmeyi açıkladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından, deprem bilimciler Doğu Anadolu Bölgesi’ne ilişkin uyarılarını sürdürmeye devam ediyor. Doğu Anadolu Fayı’na dikkat çeken uzamanlar, Adıyaman’la Hakkari arasındaki tüm yerleşim alanlarını uyararak dikkatli olunması çağrısı yapıyor.

Son olarak Hakkari'de meydana gelen 4,4 büyüklüğünde depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, uyarılarını belirtti. BÖLGEDE STRES ARTIYOR UYARISI

Bektaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Arap Levhası'nın Doğu Kenarı boyunca İran'ın Zagros Dağ silsilesinde 1909'da başlayan ve kuzeybatıya doğru ilerleyen depremsellik Hakkari'de etkinliğini sürdürmektedir. M4,1'den hemen sonraki M4,5 depremi bölgedeki stres artışının bir göstergesidir” açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür’de Bitlis-Zagros bindirme kuşağına dikkat çekti. Görür, "Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde. Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı" ifadesini kaydetti.

Naci Görür daha önce de Hakkari için uyarmıştı. Görür, "Sadece Tunceli demiyorum, Adıyaman’la Hakkâri arası bütün yerleşim alanları için de dikkatli olunması gerektiğini söylüyorum" ifadesini kullanmıştı.