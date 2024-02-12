Naci Görür’den sonra bir isim daha depremin habercisi gelişmeyi açıkladı

Kaynak: Halk TV
Naci Görür’den sonra bir isim daha depremin habercisi gelişmeyi açıkladı
Hakkari’de dün meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremden sonra uzmanlar peş peşe uyarılarda bulundu. Naci Görür’ün ardından Osman Bektaş’ta bölgeyle ilgili uyarılarını sıraladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından, deprem bilimciler Doğu Anadolu Bölgesi’ne ilişkin uyarılarını sürdürmeye devam ediyor. Doğu Anadolu Fayı’na dikkat çeken uzamanlar, Adıyaman’la Hakkari arasındaki tüm yerleşim alanlarını uyararak dikkatli olunması çağrısı yapıyor.

Son olarak Hakkari'de meydana gelen 4,4 büyüklüğünde depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, uyarılarını belirtti.resized-f4af7-35b9044d40504984.jpgBÖLGEDE STRES ARTIYOR UYARISI

Bektaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Arap Levhası'nın Doğu Kenarı boyunca İran'ın Zagros Dağ silsilesinde 1909'da başlayan ve kuzeybatıya doğru ilerleyen depremsellik Hakkari'de etkinliğini sürdürmektedir. M4,1'den hemen sonraki M4,5 depremi bölgedeki stres artışının bir göstergesidir” açıklamasında bulundu.

ekran-goruntusu-2024-02-12-104312.png

Prof. Dr. Naci Görür’de Bitlis-Zagros bindirme kuşağına dikkat çekti. Görür, "Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde. Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı" ifadesini kaydetti.

ekran-goruntusu-2024-02-12-104427.png

Naci Görür daha önce de Hakkari için uyarmıştı. Görür, "Sadece Tunceli demiyorum, Adıyaman’la Hakkâri arası bütün yerleşim alanları için de dikkatli olunması gerektiğini söylüyorum" ifadesini kullanmıştı.

turkiye-deprem-risk-haritasi-diri-f-mllj.jpg

i.webp

Son Haberler
Ertem Şener Ali Koç'a seslenirken sinir krizi geçirdi Spor
Ertem Şener Ali Koç'a seslenirken sinir krizi geçirdi
Çözüm sürecinin akil insanı Kadir İnanır'dan olay açıklama Magazin
Çözüm sürecinin akil insanı Kadir İnanır'dan olay açıklama
Efsane gazeteci Ergun Hiçyılmaz vefat etti Gündem
Efsane gazeteci Ergun Hiçyılmaz vefat etti
Kabine bugün toplanıyor! Öğretmen ataması gündemde… Gündem
Kabine bugün toplanıyor! Öğretmen ataması gündemde…
2024 EKPSS başvuruları başladı Yaşam
2024 EKPSS başvuruları başladı
2 hastadaki esrarengiz ağrılar ve yüz bozulması ortaya çıktı. Nedeni belli oldu Sağlık
2 hastadaki esrarengiz ağrılar ve yüz bozulması ortaya çıktı. Nedeni belli oldu
Ticaret Bakanlığı'ndan yurt dışı lojistik ağına onay Ekonomi
Ticaret Bakanlığı'ndan yurt dışı lojistik ağına onay