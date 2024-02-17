Naci Görür o il için beklenmeyen uyarıyı yaptı. Kırılmayan fay hattını açıkladı

Prof. Dr. Naci Görür,Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen Deprem Bölgesi Zirvesi’nde katıldı.

Türkiye’nin önde gelen uzmanları da zirvede bulundu. Türkiye’nin deprem kuşağı üzerinde bulunduğunu söyleyen Naci Görür, depremlerle ilgili önemli açıklamalarda yaptı.

KIRILMAYAN FAYI AÇIKLADI

Gaziantep’in bulunduğu deprem hattı ile ilgili konuşan Prof. Dr. Naci Görür, “Gaziantep’in deprem hattı asıl batısında Doğu Anadolu sınır fayı, o kırıldı. Ondan artık uzun bir süre tehdit gelmeyecek. Fakat Gaziantep’e daha yakın olan Ölüdeniz Fayı’nın kolları var, onlar stresle yüklendi. Ne zaman deprem olacak bilmiyoruz. Onların deprem oluşturma periyotları kimi araştırmalara göre 500 sene deniliyor. Ama üzerinde depremin en son ne zaman olduğunu bilmiyoruz” dedi.

“BİLMEMİZ GEREKİYOR”

Prof. Dr. Görür konuşmasının devamında, "Ben bir belediye başkanı olsam önce Gaziantep’in mikro bölgeleme çalışmasını yaparım. Bu da şu demek; Gaziantep’i mikro karelere bölmek. Kayaların direncini inceleyeceksiniz, ayrıca jeolojisini yapacaksınız. Bunları incelemeden, ne olduğunu anlamadan Gaziantep’i depreme dirençli yapamazsınız. Gaziantep’e kayma dalga hızının dağılımını bulacaksınız. Deprem sırasında Gaziantep’in neresi daha hızlı sallanıyor neresi daha az sallanıyor, bunu bilmeniz lazım” ifadelerini kullandı.