Naci Görür’e iki partiden adaylık teklifi. İlk kez açıkladı

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Naci Görür’e iki partiden adaylık teklifi. İlk kez açıkladı
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için iki partiden adaylık teklifi aldığını duyurdu.

Yer Bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, tv100'de ‘Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum’ programına konuk oldu.

Görür, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için iki partiden adaylık teklifi aldığını söyledi.

Görür, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı teklif edildi. İstanbul Büyükşehir'i İYİ Parti teklif etti. Elazığ Belediye Başkanlığı’nı CHP etti. Teklifler oldu. Çok teşekkür ederim. Beni onore ettiler." ifadelerini kullandı.

"BU İŞ SİYASET DIŞIDIR"

Prof. Dr. Görür, "Teklifi kabul etmediniz mi?" sorusuna ise, "Kabul edip etmemek değil benim yoluma, yöntemime, inancıma ters." yanıtını verdi.

Parti dışı bir kişiliği olduğunu söyleyen Görür, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Beni AK Parti de dinlesin CHP de dinlesin, MHP de dinlesin. Beni takip edenlerin önemli bir kısmı AK Partili, MHP'li. Yazıyorlar bana 'Hocam, Allah senden razı olsun' diye. Ben bir partinin adamı olabilir miyim yani? Naci Görür olarak bir oyum var, o ayrı. Ama biz bu deprem belasını bu ülkenin başından defedeceksek Türkiye Cumhuriyeti olarak, hükumetiyle, muhalefetiyle, siyaseti bu işin dışında bırakmamız gerekiyor."

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