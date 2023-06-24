İslam dininde önemli bir yere sahip olan Kurban Bayramında kurban kesimi de yapılmaktadır. Kurban ibadeti ise vacip ve nafile kurban olarak ikiye ayrılmaktadır. Peki, nafile kurban nedir? Nafile kurban nasıl kesilir?

NAFİLE KURBAN NEDİR?

Kurban ibadeti vacip ve nafile olmak üzere ikiye ayrılır. Nafile kurban ise bir mükellefiyeti bulunmayan, kişinin istediği takdirde kestiği kurbanlara denir.

İslami literatürde nafile; bir kimsenin yapmakla mecbur ve mükellef olmadığı halde Allah’ın rızasını kazanmak için yaptığı ibadetlere denilir. Beş vakit farz namaz dışında kılınan nafile namazlar, Ramazan ayı haricinde tutulan nafile oruçlar ve Kurban Bayramı dışında kesilen nafile kurbanlar nafile ibadetlere örnektir.

Kesilmesi için herhangi bir mükellefiyet ve mecburiyeti bulunmayan, vacip olmayan kurbanlara nafile kurban denilir. Allah’a yakınlaşmak ve şükretmek maksadıyla kesilen nafile kurbanlar, kesilme niyetine göre çeşitlilik gösterir.

NAFİLE KURBAN ÇEŞİTLERİ NELER?

Adak Kurbanı: Kişinin istediği bir olay/durumun gerçekleşmesi sonucunda kurban keseceğine dair öncesinde niyet ettiği kurban çeşididir.

Akika Kurbanı: Yeni doğan çocuk için kesilen kurbandır.

Şükür Kurbanı: Allah’a şükrü ifade etmek için kesilen kurbandır.

Şifa Kurbanı: Hastalıklardan Allah’ın izni ile kurtulmak için kesilen kurbandır.

NAFİLE KURBANI NE ZAMAN KESİLİR?

Nafile kurban kesmek için belirli bir zaman dilimi yoktur. Yılın her günü nafile kurban kesilebilir ancak Kurban Bayramı’nda nafile kurbanların kesilmemesi, sonrasında yahut öncesinde kesilmesi tavsiye edilir.

NAFİLE KURBAN NASIL KESİLİR?

Nafile kurban kesmek isteyen kişi, kurban kesebiliyorsa kurbanı kendisinin kesmesi en eftal olandır. Kurban kesemeyen kişi ise nafile kurbanını kesebilen birisine kestirir. Bununla birlikte kişi, nafile kurban için bağışta bulunup vekâlet vererek kesimini gerçekleştirebilir.

NAFİLE KURBANININ ŞARTLARI NELER?

Nafile kurbanının ve kurbanı kesecek kişinin sahip olması gereken şartlar şunlardır:

- Nafile kurbanı kesecek kişinin ergenlik çağına ulaşmış ve aklı yerinde olması.

- Kişinin maddi imkânlarının kurban kesecek derecede yeterli olması.

- Kurban edilecek hayvanın kurbanlık şartlarına uygun olması.

- Nafile kurbanı kesiminin, besmele ve dualarla birlikte yapılması.