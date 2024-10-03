Nagehan Alçı Devlet Bahçeli için öyle şeyler yazdı ki…

Son günlerin en dikkat çeken ismi tartışmasız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Önce partisinin grup toplantısında CHP lideri Özgür Özel’i ve bazı basın mensuplarını tehdit etti.

Ardından TBMM resepsiyonunda ayaküstü sohbet ettiği Özel’e “Üzülme, siyaseten söylememiz gerekiyor” dedi.

Meclis açılışında DEM Parti Grubu’nun yanına giderek, vekillerle tokalaştı. Bahçeli, resepsiyonda ‘hızını alamadı’ daha önce yerden yere vurduğu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu bu kez öve öve bitiremedi.

NAGEHAN ALÇI: DEVLET BEY’İN AĞIRLIĞI

Bahçeli’nin kısa süre içinde büyük değişimi çok konuşulurken dikkat çeken bir kare de Nagehan Alçı’dan geldi.

TBMM resepsiyonuna katılan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, “Devlet Bey’in ağırlığı” başlıklı kısa bir notla fotoğraf paylaştı.

Alçı, “Bakanlar yoktu ama parti genel başkanlarının birçoğu vardı. Sayın Bahçeli’nin özel bir ağırlığı olduğunu not düşeyim. Yerinden hiç ayrılmadı, herkes onun yanına gitti, ulaşmanın en zor olduğu isim kalabalık yüzünden yine Devlet Bahçeli idi” ifadelerini kullandı.

“SATILIK KALEM, İMRALI YOLUNU GÖZLEYEN…”

2019 yerel seçimleri öncesinde terörist başı Öcalan’ın cezaevinden gönderdiği mektubun okutulmasına iktidarın müsaade etmesi tartışmalara neden olmuştu.

Nagehan Alçı, televizyon programında Öcalan’ın mektubundan Bahçeli’nin haberinin olduğunu iddia etmişti.

Bahçeli ise partisinin grup toplantısında Nagehan Alçı’yı topa tutmuş hakaretler sıralamıştı.

Bahçeli, “MHP ile teröristler arasında en küçük bağ kurmak bile iblisin oyununa gelmektir. Bizi hedef alarak İmralı canisinin mektubundan medet umduğumuzu bu mektuba zimmen göz yumduğumuzu aklından geçirmek rüyada görmek dahi alçaklıktır arsızlıktır. Teröristbaşının mektubundan siyasi fayda uman umdu diyen namerttir. Mektuptan daha önce haberimiz olduğunu söyleyenler ise satılık kalemlerdir. İmralı'nın yolunu gözleyenler bize ne anlatıyorlar? Mektuptan bilgimiz olduğunu söyleyenler yanımızda mıydı? Biz işbirlikçi değiliz” demişti.

Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu’nu öve öve bitiremedi

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