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Nagehan Alçı: Kariyerimi Fener Rum Patriğine borçluyum

Gazeteci Nagehan Alçı, kariyerini Fener Rum Patriği Bartholomeos’a borçlu olduğunu söyledi. Alçı’nın Türkiye’de “Asker kadınları maarif takvimine soyunsun” dediği halde Ukrayna’da askeri üniforma giyerek poz vermesinin sebebi olarak söylediği “Hava soğuktu” sözünün yalan olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 15:29
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Nagehan Alçı: Kariyerimi Fener Rum Patriğine borçluyum

Nagehan Alçı: Kariyerimi Fener Rum Patriğine borçluyum
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NR1 Türk TV'de İlknur Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu Sözün Özü programına konuk olan Nagehan Alçı, gazetecilik kariyerinden bahsetti. Nagehan Alçı, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un kendisini özel bir uçakla birlikte Viyana gezisine götürdüğü anısını anlattı. Bartholomeos’un ve Nagehan Alçı’nın bindiği özel uçağı, Yunanistan’ın çok zengin bir ailesi ayarladı.

Patriğin gelişi için Viyana’da kırmızı halı serildiğini belirten Nagehan Alçı, o dönemin Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer’ın da aralarında bulunduğu üst düzey bir heyetin, Fener Rum Patrik'in Bartholomeos ile yaptığı görüşmeye katıldığını ifade etti. Nagehan Alçı, “tek gazeteci olarak” o görüşmelerde bulunduğunu ve Almanca konuşarak Avusturya’nın üst düzey siyasetçileri ile anlaştığını söyledi.

Nagehan Alçı, kariyerindeki yükselişini bu şekilde yaşadığını vurguladı.

O RÖPORTAJI DA ORTODOKS KİLİSESİ AYARLAMIŞ

Nagehan Alçı, Ukrayna’nın eski Cumhurbaşkanı Poroşenko ile yaptığı röportajın arka planını anlattı. Alçı, röportajı, Ortodoks din adamları ayarladığını söyledi.

Nagehan Alçı, Türkiye’de “Asker kadınları maarif takvimine soyunsun” dediği halde Ukrayna’da askeri üniforma giyerek poz vermesinin sebebini şu şekilde açıkladı: “Hava soğuktu.”

YALANI ORTAYA ÇIKTI

Nagehan Alçı, röportaj yapıldığı sırada havanın -15 derece olduğunu iddia etti.  Ancak Oda TV’de yer alan habere göre, Alçı'nın Poroşenko ile yaptığı röportaj, 12Mart'ta yayınlandı. Röportaj, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapıldı.

Rusya - Ukrayna Savaşı ise 24 Şubat'ta başladı. Accu Weather verilerine göre, 24 Şubat - 12 Mart tarihleri arasında Kiev'de hava -15 dereceyi hiçbir zaman görmedi.

 

 

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Tatar Osman
24.12.2022 16:25
Şaşırdık mı? Hayır.  
 
İZMİRLİ
24.12.2022 16:22
keşke yunan kazansaydı diyenlerden  
 
bu tiplere gazeteci denmez.
24.12.2022 16:17
Sonra fetöcülerle devam etti. imamoğlu da bunu otobüsüne aldı. bu kadın kimin yanında ise karşı tarafa oy vereceğim! zira bu kadar çıkarcı bu kadar rüzgara göre dönen birisini görmedim.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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