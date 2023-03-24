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Bayern Münih'in yeni teknik direktörü belli oldu

Bayern Münih, teknik direktör Julian Nagelsmann'ı gönderdi. Yerine gelecek isim de belli oldu.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 09:31
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Nagelsmann gitti işte Bayern'in yeni hocası

Bayern Münih'in yeni teknik direktörü belli oldu
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Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın görevine son verdi.

Alman medyasında yer alan haberlerde FC Bayern yöneticilerinin Julian Nagelsmann'ın görevine son verdikleri, bunda takımın Bayer Leverkusen'e 2-1 yenilmesinin etkili olduğu belirtildi.

Bayern, Temmuz 2021'de takımın başına getirdiği Julian Nagelsmann ile 2026'ya kadar sözleşme imzalamıştı.

Nagelsmann Bundesliga'da daha önce Leipzig'i çalıştırmıştı.

Alman kulübünün Nagelsmann'ın yerine teknik adam Thomas Tuchel ile anlaştığı kaydedildi.

Alman hocanın, yapılan teklifi kabul ederek Bayern Münih'in yeni hocası olduği ifade edildi.

Daha önce Almanya'dae Mainz ve Dortmund'da teknik direktörlük yapan Thomas Tuchel, PSG macerası sonrası çalıştırdığı Chelsea'den Eylül 2022'de ayrılmıştı.

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