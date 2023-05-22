Naim Babüroğlu: Hangi ülke kendi kaderini yabancı seçmenlere teslim eder

Yazar Naim Babüroğlu "Hangi ülke kendi kaderini yabancı seçmenlere teslim eder" diyerek "Alman gibi Almanca konuşamayan Alman vatandaşı olamıyor. Türkiye’de ise Türkçe bilmeyen biri ülkenin geleceğini belirlemek için oy kullanıyor" dedi.

Naim Babüroğlu: Hangi ülke kendi kaderini yabancı seçmenlere teslim eder

Editör: Sami GÜREL

Yeniçağ yazarı ve Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. Babüroğlu çok konuşulan sığınmacı konusuna parmak bastı.

Babüroğlu "Hangi ülke dünyanın en fazla göçmenine ev sahipliği yapar? Ve hangi ülke kendi kaderinin geleceğini yabancı seçmenlere teslim eder? Türk tarihinde ve dünya tarihinde böyle bir durum yaşanmamıştır. Kurucu lideri Atatürk’e nankörlük yapan bir Türkiye gün yüzü görmez" paylaşımını yaptı.

Emekli General ve Yeniçağ gazetesi yazarı Dr. Naim Babüroğlu diğer bir paylaşımında ise "Alman gibi Almanca konuşamayan, herhangi bir sabıkası olan, Alman yasalarına uyum sağlayamayan biri Alman vatandaşı olamıyor.

Türkiye’de Türkçe bilmeyen biri ülkenin geleceğini belirlemek için oy kullanıyor. Neden? Göçmenler kendilerini Türkiye’de neden ayrıcalıklı hissediyor?

Suriye’de askerlik yapmamak ya da kötü ekonomik koşullar nedeniyle Türkiye’de kalıyor. Savaş bitti."

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