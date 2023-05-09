Nane ve biberiyenin farelerde öğrenme ve hafızayı olumlu etkilediği belirlendi. Akıllara,” Nane ve biberiye Alzheimer’ın ilacı mı?” sorusunu getirdi. İşte o sorunun yanıtı…

Saint Louis Üniversitesi’nden Susan Farr ve ekibinin araştırması, bu bitkilerdeki bileşiklerin Alzheimer’ın göstergesi olan hafif bilişsel bozukluk (MCI) nedeniyle meydana gelen “kusurları” azaltabileceğini gösterdi. Araştırma sonuçlarının “nane ve biberiye tüketiminin öğrenme becerisi ve hafızayı olumlu etkilediği” anlamına gelebileceğini belirten Farr, çalışmanın hayvanlar üzerinde yapıldığını hatırlatarak, insanların bu bitkilerden ne kadar tüketmesi gerektiğinin henüz bilinmediğini vurguladı.