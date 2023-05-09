Genegerçekotu kabızlığa iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan genegerçekotunun faydaları dikkat çekti.

Müshil etkisiyle genegerçekotu kabızlığı giderir.

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlık, diğer adıyla konstipasyon, bağırsak hareketlerinin yavaş olması sebebiyle haftada üç veya daha az sayıda dışkılama durumuna verilen isimdir. Dışkılama güçlüğü, dışkının tam boşalamaması, ağrılı dışkılama ve şişkinlik gibi olumsuz durumlara yol açan kabızlık, bağırsak bozuklukları arasında yaygın olarak ortaya çıkmaktadır. Kabızlık bazen tıkayıcı tipte bazen de bağırsak hareketlerinde yavaşlama olarak görülebilmektedir.

Uzun süreli kabızlık durumlarının altında ciddi sağlık sorunları yatıyor olabilir. Kabızlıkla birlikte karın ağrısı, kilo kaybı, makattan kan gelmesi gibi belirtileri varsa, kolonoskopi ve laboratuvar testleri ile bu soruna yol açan neden araştırılmalıdır.

GENEGERÇEKOTU NEDİR?

Sütleğengillerden bir ağaçtır. Tohumlarından hindyağı çıkarılır. Hindyağı berrak, renksiz veya soluk sarı renkli, koyu kıvamlıdır. Kokusu yok denecek kadar azdır. Lezzeti hafif ve biraz tahriş edicidir.

Etkili maddesi Ricinoleik asittir.

HİNT YAĞI İÇİLİR Mİ?

Hint yağı birçok problem için etkili ve kalıcı çözümler sunmaktadır. Cilt problemlerinde sürülerek kullanılan bir yağ olmakla birlikte diğer çeşitli rahatsızlıklarda içilmesi gerekebilmektedir. Bu konuda belirtmek gerekir ki Hint yağı içmek zararlı olmayıp içilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.